Skal man belønnes for at bryde loven?

Ja, mener Ulvefrit Danmark, der vil tildele Mourits Troldtoft en medalje og en gavecheck, for at have skudt og dræbt en ulv i 2018.

Det er Dagbladet Holstebro, der har fundet ud af, at Mourits Troldtoft står til at modtage en medalje til foreningens generalforsamling onsdag.

Da dagbladet spørger Steffen Troldtoft, der er formand for Ulvefrit Danmark og søn af Mourits Troldtoft, om foreningen ikke puster til den i forvejen ophedede ulvedebat ved at tildele en medalje for et ulvedrab, lyder svaret:

Synes du, at ulvedrabet skal belønnes?

»Jo, men vi sidder i en situation, hvor nogle ulvetilhængere er gakkede i hatten uanset hvad, og dem gider vi alligevel ikke at spilde vores tid på. Ligeledes er der nogle, der ser os som tossede. Men faktum er, at vi som forening ikke kan få adgang til det materiale, vi efterspørger, eller få et møde med nogen som helst politikere,« siger Steffen Troldtoft og fortsætter:

»Så jo, vi hælder noget benzin på bålet med denne overrækkelse. Når vi oplever, at vi ikke kan få svar fra politikere, så er vi nødt til at sige: Hvad kan vi så gøre for at påvirke dem?«

Overfor B.T. bekræfter Steffen Troldtoft, at begivenheden skal finde sted, og at foreningen har samlet ind til medaljen over længere tid:

»Der var utrolig mange mennesker, der synes, han skulle have en medalje, så det har vi samlet ind til i foreningen,« siger Steffen Troldtoft og forklarer, at han ikke selv har været en del af beslutningen om at lave indsamlingen, da han, som nævnt, er søn til hovedpersonen.

Mourits Troldtoft Foto: TV 2 Presse Vis mere Mourits Troldtoft Foto: TV 2 Presse

»Resten af bestyrelsen har diskuteret frem og tilbage, og efter længere debat var der intet at være i tvivl om. Der var klart flertal for en medalje og en gavecheck.«

Steffen Troldtoft vil ikke løfte sløret for, hvad beløbet er på.

Da Mourits Troldtoft skød en ulv 27. april 2018, var det første gang i mere end 200 hundrede år, at en ulv blev skudt i Danmark, og derfor gav sagen stor debat, især blandt ulveelskere i storbyerne og de borgere i Jylland, der bor i ulveområdet.

Retten fandt, at ulvedrabet var en klar overtrædelse af både jagtloven og bekendtgørelsen om artsbestemmelse. Ulve er totalfredede og lever kun i ganske få eksemplarer, der kom til Danmark for otte-ni år siden.

Foreningen Ulvefrit Danmark ønsker loven ændret, så det er tilladt at skyde det, foreningen kalder 'problemulve', som ikke udviser sky adfærd over for mennesker.