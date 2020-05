27-årige Huda Ali Ahmad og hendes ni-årige søn fra Langeskov på Fyn blev under en rejse til Syrien dræbt af slag med sten mod deres hoveder.

I det nordlige Syrien sidder Hussein Abbas nu varetægtsfængslet for at have dræbt sin kone og parrets søn. Og selvom han over for det kurdiske politi har tilstået drabene, så kan han om ni måneder se frem til at få udbetalt over 100.000 kroner af den danske stat.

Også selvom han dømmes for dobbeltmord. Det skriver Kristeligt Dagblad, der har modtaget et skriftligt svar fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Hussein Abbas boede nemlig i Nyborg Kommune indtil februar og søgte sidste år om såkaldt repatrieringsstøtte.

Det er en støtteordning fra den danske stat, der giver penge til udlændinge, der vælger at flytte permanent tilbage til deres hjemland.

Som modbetaling for den pose penge, skal de opgive retten til at være i Danmark.

Blot ni dage før drabet modtog Hussein Abbas ifølge Kristeligt Dagblad den første rate af to på lidt over 100.000 kroner.

Til februar næste år - når han har opholdt sig et år i Syrien - vil han så igen modtage lidt over 100.000 kroner på trods af den dom, han ser ud til at skulle få for drabet på sin kone og søn.

Foran familiens hoveddør har flere borgere lagt blomster, billeder og lys til minde om Huda og hendes søn.

'Ministeriet kan oplyse, at det forhold, at en udlænding tiltales eller straffes for kriminalitet i hjemlandet efter at have modtaget repatrieringsstøtte ikke er reguleret i den danske repatrieringslov,' skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet blandt andet i et svar til Kristeligt Dagblad.

I alt vil han have modtaget 215.000 kroner af staten i repatrieringsstøtte.

Det kom frem i slutningen af februar, at Huda Ali Ahmad, der er kurder og syrisk af fødsel, og hendes søn var blevet brutalt dræbt i Syrien under en rejse.

Den 27-årige kvinde var mor til tre børn. Hussein Abbas er far til dem alle.