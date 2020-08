I maj kom det frem, at de farlige asiatiske kæmpe-gedehamser havde gjort sit indtog i USA. Nu viser det sig, at det invasive insekt har bevæget sig endnu tættere på Danmark.

Hvepse-arten er nemlig blevet spottet i det sydøstlige England. Mere specifikt i Devon.

Det skriver lokalmediet DevonLive, som har talt en ekspert, der frygter, at arten vil sprede sig yderligere i landet.

De asiatiske gedehamser har let ved at fange og dræbe bier og kan derfor være ødelæggende for flora, frugt og andre afgrøder, som bestøves af insekter. I sjældne tilfælde kan de sågar være farlige for mennesker.

»Offentligheden bør være opmærksom på, at selvom den asiatiske gedehams ikke normalvis er aggressiv, bør man aldrig - under nogen som helst omstændigheder - nærme sig deres hvepsebo.«

Sådan siger Gerry Stuart, talsmand for Devons biavleres asiatiske gedehams-aktionsgruppe til mediet.

»Hvis de forstyrres, vil de aktivt forsvare deres hvepsebo.«

B.T. talte tilbage i maj med Lars Vilhelmsen, entomolog og lektor ved Statens Naturhistoriske Museum, som ligeledes fortalte, at hvepsene i sjældne tilfælde kan være farlige for mennesker.

Asiatiske kæmpe-gedehamser kan blive op til tre centimeter lange. Foto: WSDA/CHRIS LOONEY Vis mere Asiatiske kæmpe-gedehamser kan blive op til tre centimeter lange. Foto: WSDA/CHRIS LOONEY

»De lever i Fjernøsten, hvor der hvert år er folk, der bliver indlagt på grund af stik. Kæmpegedehamse kan potentielt være dødelige, hvis man får flere stik eller er allergisk.«

På miljøstyrelsens hjemmeside står der, at den asiatiske gedehams i stigende grad forekommer i EU-lande og højst sandsynligt bliver spredt ved import af levende planter, frugt og trævarer.

Hvepsearten er væsentligt større end den hveps, vi kender herhjemme - også kaldet almindelig gedehams - og kan blive op til tre centimeter lange. Deres forkrop er beklædt med mørkebrune eller sorte hår og benenes yderste ender er gule.

Den asiatiske gedehams bygger ofte sit bo i høje træer og bygninger og kun sjældent tæt ved jorden.