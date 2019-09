Torsdag blev en 58-årig mand fundet død i sit hjem i Ekkodalen i byen Erritsø.

Først var der tvivl om dødsårsagen, senere kom det frem, at han var dræbt, og ved grundlovsforhøret fredag formiddag kom det frem, at det var adskillige knivstik i bryst- og maveregionen, der tog livet af den 58-årige mand.

Det skriver Fredericia Dagblad, der havde folk til stede ved grundlovsforhøret.

Politiet efterforskede i første omgang dødsfaldet som ‘mistænkeligt’, og satte teknikere til at afdække spor.

Torsdag aften anholdte politiet en 49-årig kvinde og en 51-årig mand. Mens kvinden senere blev løsladt, blev den 51-årige mand fremstillet i grundlovsforhør fredag.

Drabet fandt ifølge anklager Anna Holm Christensen sted natten mellem onsdag og torsdag på den dræbtes adresse på Ekkodalen.

Det er ikke offentliggjort, hvem der fandt den 58-årige mand drabt.

Fredericia Dagblad skriver følgende om den del af grundlovsforhøret, hvor pressen var til stede:

‘Dels nægtede den 51-årige sigtelsen, dels ønskede manden heller ikke at udtale sig ved retsmødet. Han sagde heller intet under hvert fald den del af grundlovsforhøret, pressen overværede. Han bekræftede dog sin fødselsdato, og at han torsdag var blevet anholdt af politiet.

Efterfølgende besluttede dommeren at lukke dørene til retsmødet.

B.T. har været i kontakt med vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi, Frede Nissen, der ikke har nogle kommentarer til sagen ud over dem, der står i den pressemeddelelse, de sendte ud fredag morgen.

Den 51-årige mand blev fredag eftermiddag varetægtsfængslet i fire uger.