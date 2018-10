Sagen om drabet på svenske Kim Wall er blevet omtalt massivt, og nu bliver sagen til en tv-serie.

Det skriver mediet Hollywood Reporter og det svenske nyhedsbureau TT.

Det er den danske filminstruktør Tobias Lindholm, som skal skrive og instruere mini-serien om drabet på den svenske journalist.

Lindholm vil skabe serien i tæt samarbejde med efterforsker Jens Møller fra Københavns Politi og Kim Walls forældre, Ingrid og Joachim Wall.

Ifølge det svenske nyhedsbureau TT oplyser Tobias Lindholm i en pressemeddelelse, at ubådsbyggeren Peter Madsen, der er dømt for drabet, ikke kommer til at være en del af serien.

'Samarbejdet med Jens Møller og Ingrid og Joachim Wall er helt afgørende for produktionen. Jeg vil ikke lave en krimiserie, som er positiv over for gerningsmanden eller forbrydelsen', lyder det i meddelelsen, som fortsætter:

'Derimod er jeg interesseret i menneskene og arbejdet, som opklarede forbrydelsen, såvel som menneskene, som må fortsætte med at leve deres liv - trods forbrydelsen. Derfor kommer gerningsmanden ikke til at være synlig på noget tidspunkt.'

/ritzau/