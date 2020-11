Der gik chokbølger gennem det svenske folk, da nationens nyhedsmedier søndag den 2. august kunne fortælle, hvad der om natten var sket i Stockholm-forstaden Botkyrka.

Her var den 12-årige pige Adriana nemlig gået ud for at lufte familiens hund cirka klokken 3.15 i nattens mulm og mørke.

Da hun gik forbi en parkeringsplads foran McDonald's, var der dog også en lille gruppe bandemedlemmer til stede, og de valgte pludselig at åbne ild mod nogle medlemmer fra en anden kriminel gruppering.

Hvad, de dog ikke vidste, var, at Adriana var til stede, og så skete der det, som bare ikke måtte ske.

Blomster og lys på parkeringspladsen, hvor en 12-årig pige blev dræbt af skud. Foto: 11950 Ali Lorestani/TT Vis mere Blomster og lys på parkeringspladsen, hvor en 12-årig pige blev dræbt af skud. Foto: 11950 Ali Lorestani/TT

Bandemedlemmerne ramte ikke deres fjender, men i stedet den uskyldige pige, som afgik ved døden få timer senere.

Siden har det svenske politi efterforsket sagen, og nu skriver Aftonbladet så, at man har anholdt en mand, der er mistænkt for at have skjult en skyldig på flugt efter drabet.

»Intensivt efterforskningsarbejde har været igang siden første dag, og vi er nu nået til et stadie, hvor vi har grund til at gennemføre denne anholdelse,« siger efterforskningsleder Lukas Molander til avisen.

Svensk politi har afholdt næsten 500 forhør i jagten på at finde Adrianas morder, men det er fortsat uden held.