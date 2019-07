»DR mener ikke, at danskerne er kloge nok til at forstå, at der ikke var sommertid i 1969.«

Ordene kommer fra Flemming Rasmussen, der natten til søndag var længe oppe for at se DR-programmet 'DR2 lander på månen', hvor mediet med egne ord 'fejrer den skelsættende begivenhed ved at transmittere månelandingen 'direkte' fra Mission Control i Houston og landingsmodulet Ørnen'.

Men helt live var det ikke.

For da Neil Armstrong tog menneskets første skridt på månen kl. 03.56 dansk tid, skulle klokken i de danske hjem vise 04.56, da vi siden 1969 har fået sommertid.

Det havde DR imidlertid ikke valgt at følge, og derfor var selve 'livetransmissionen' en time for tidligt på den.

»Det er ligesom at komme til fødselsdagsfest på en forkert dag. Om DR sender det en time forskudt eller vælger at sende det en helt anden dag, kan komme ud på ét,« fortæller Flemming Rasmussen, der mener, at DR i det mindste kunne have oplyst seerne om dette.

»Og hvad værre er, så undlod de helt at fortælle, at de ikke fulgte den rigtige tidsplan – faktisk sagde de flere gange, at de sendte det præcis 50 år forskudt, og det er jo at fylde seerne med løgn.«

»Jeg var personligt meget skuffet. Det gik noget ud over det historiske vingesus,« fortæller Flemming Rasmussen.

Også på DR2's Facebookside har flere seere nævnt, at der ikke var taget højde for sommertiden, eller at der i hvert fald ikke var blevet oplyst om det.

»Hvis man betrådte månen kl. 03:56 for 50 år siden, er 50-års jubilæum for at betræde månen så ikke kl. 04:56? Der var jo ikke sommertid 1969,« skriver Frank Mikaelsen, mens Lars Jørgensen skriver:

»Har I kigget på klokken?«

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra DR, der i kommentarfeltet til udsendelsen skrev følgende om valget:



»DR har valgt at sende live på det tidspunkt, vi sendte live dengang for 50 år siden. Alle steder står der, at landingstidspunktet dengang var 21.17. Men NASA tager ikke hensyn til sommertid i Danmark. Så forklaringen er, at vi helst ikke vil forvirre nogen.«