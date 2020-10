Den daværende chef skulle have håndteret sag om P1-vært bedre, siger DR's kulturdirektør og undskylder.

DR vil fremover sætte hurtigere ind for at stoppe grænseoverskridende adfærd fra medarbejdere.

Sådan lyder det fra kulturdirektør i DR Henrik Bo Nielsen.

Meldingen kommer, efter at Berlingske søndag på baggrund af vidnesudsagn og beskeder skriver, hvordan flere personer - fortrinsvis kvinder - har oplevet at blive chikaneret, få hadbeskeder og modtage trusler fra P1-vært Mads Aagaard Danielsen.

Han er vært på P1-programmet "Shitstorm". Et program, der ugentligt taler med personer, som er kommet i modvind på sociale medier.

Til Berlingske fortæller en af kvinderne, hvordan hun til en arbejdsjulefrokost i 2015 bliver skubbet ind på et toilet, hvorefter værten låser døren og stikker sine fingre op i hende.

En anden fortæller, at Mads Aagaard Danielsen tog hendes bh af og befamlede hendes bryster, kort tid efter at de havde mødt hinanden på en natklub i København.

Henrik Bo Nielsen fra DR skriver, at udsagnene gør "dybt indtryk".

- Det er selvsagt dybt beskæmmende, at nogen skal opleve en sådan adfærd fra en DR-medarbejder, og vi vil gerne uforbeholdent undskylde overfor de pågældende, at de har været udsat for det, der beskrives. Sådan skal det ikke være, siger han.

Andre har modtaget "direkte trusler" og er blevet chikaneret i forbindelse med deres arbejde på Radio24syv, hvilket i 2019 fik direktør på Radio24syv Jørgen Ramskov til at sende en klage over værten til DR.

Klagen til den pågældende redaktionschef fik ikke tydelige konsekvenser, og Mads Aagaard Danielsen fortsatte som vært på P1.

Henrik Bo Nielsen erkender, at den daværende chef ikke håndterede klagen godt nok.

- DR skal fremover sætte hurtigere ind i forhold til at stoppe medarbejdere, der måtte bryde grænserne for, hvordan man opfører sig. Der arbejde er i fuld gang.

- Meget tyder på, at den relevante chef i forhold til beskrivelserne i Berlingske, som ikke længere er ansat i DR, skulle have ageret hurtigere, anderledes og orienteret videre om forholdene, blandt andet ved henvendelserne udefra.

- Det ønsker vi at komme helt til bunds i, men vores hovedfokus lige nu og her i de kommende dage er at tage kontakt til dem, der er stået frem med oplevelser, der skal handles på, og at tage vare på de medarbejdere i DR, der er berørt, siger Henrik Bo Knudsen.

DR ønsker ikke at svare på yderligere spørgsmål. Men skriver, at man for to uger siden valgte at sende værten hjem og indlede en undersøgelse.

Den har allerede ført til iværksættelse af en sag, "der meget snart afsluttes", lyder det.

Mads Aagaard Danielsen skriver i en sms til Berlingske, at han er "dybt ulykkelig" og "forfærdet" over, hvordan han har behandlet andre mennesker.

- Selv om der er flere elementer i vidnesbyrdene, som jeg ikke kan genkende, så er der alt for mange, som jeg godt kan.

- Jeg skylder alle, som jeg har opført mig grænseoverskridende over for, min største undskyldning. Jeg må skamfuldt erkende, at mit forvoksede ego og mit infantile temperament har betydet, at jeg ikke har været i stand til at indse karakteren af mine handlinger, før de blev fremlagt for mig på én gang.

- Den næste tid vil jeg søge hjælp hos professionelle og mine nærmeste. Jeg har derfor ikke yderligere kommentarer, ud over igen at sige undskyld, skriver han.

