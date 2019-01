Netto og Allers månedlige magasin LIME er endt i en shitstorm på Twitter, efter DR-værten Abdel Aziz Mahmoud har delt et billede af magasinets quiz om året 2018.

'Skønt, upassende too soon quiz-spørgsmål fra 'Kvindemagasinet' Lime,' lyder det fra Abdel Aziz Mahmoud.

Spørgsmålet, han finder forkasteligt, omhandler den tidligere bandeleder og radiovært Nedim Yasar, der 19. november blev skudt og dræbt på klods hold af tre mænd på 22, 24 og 25 år.

»Hvad var navnet på Radio24-syv-værten, som i november blev indhentet af sin fortid i bandemiljøet og myrdet på åben gade i Københavns Nordvestkvarter?« lyder spørgsmålet, der fremgik af quizzen.

De to “forkerte” svarmuligheder er i øvrigt mine venner.

De to "forkerte" svarmuligheder er i øvrigt mine venner.

Jeg brækker mig.

Fremgik. For efter spørgsmålet er blevet delt på de sociale medier, har magasinet valgt at trække 'Den store quiz om 2018' tilbage.

Det oplyser magasinets ansvarshavende chefredaktør, Pernille Kleding, til B.T.

»Det er rigtigt, at vores quiz havde et spørgsmål, som har været diskuteret og har virket stødende og sårende. Det har aldrig været vores hensigt, og det beklager vi meget. Vi har således valgt at fjerne vores quiz helt,« skriver Pernille Kleding i en SMS.

Til spørgsmålet var der tre svarmuligheder.

Foruden Nedim Yasar var også radioværten Nima Zamani og skuespilleren Hadi Ka-Koush. Og det var også forkert, mener Abdel Aziz Mahmoud.

»De to 'forkerte' svarmuligheder er i øvrigt mine venner. Jeg brækker mig,« slutter han sit tweet.

Blomster og hilsner til Nedim Yasar på Hejrevej torsdag den 22. november 2018.

Det var politiets vurdering, at der blev afgivet mindst to skud af en person, der forlod gerningsstedet til fods, da Nedim Yasar i november blev skudt. Gerningsmanden, som var iklædt mørkt tøj, kom til gerningsstedet fra Glentevej og forsvandt efterfølgende i samme retning.

Nedim Yasar blev efter skuddene bragt til hospitalet i kritisk tilstand.

Først blev det meldt ud, at han var afgået ved døden, men kort tid efter fortalte Københavns Politi så, at han stadig var i live men i kritisk tilstand.

Til sidst blev det så gjort klar, at han var afgået som følge af skaderne, han havde pådraget sig.

Nedim Yasar var på vej hjem fra en reception fra sin netop udgivede bog 'Rødder'. Han havde fem år tidligere forladt bandemiljøet i exitprogram.

B.T. har været i kontakt med Abdel Aziz Mahmoud, der ikke har ønsket at kommentere yderligere på sagen.