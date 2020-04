Radioværten Knud Brix blev søndag aften testet positiv for coronavirus.

Det fortæller han selv i DR-programmet Genstart, som han er vært på.

»Lørdag morgen vågnede jeg op med ondt i halsen, og så fik jeg det tiltagende værre i løbet af dagen,« fortæller han i programmet og tilføjer: :

»Da jeg vågnede med de symptomer, var der ikke tvivl om, at jeg skulle ringe til vagtlægen,« fortæller han videre,

Her blev han henvist til en test på Hvidovre Hospital, og søndag aften modtog han så beskeden i sin e-boks.

»Positiv,« lyder det i Genstart, da han læser op fra den besked, som han har modtaget.

Knud Brix ved ikke selv, hvem der har smittet ham, men spekulerer i, om det kan have været hans søn, der var syg med en kold lungebetændelse for nogle uger siden. Her blev sønnen imidlertid ikke testet.

Og selv om det nu er nogle dage siden, at Knud Brix blev testet positiv, så er det langt fra fordi, han har fået det bedre.

»Helt ærligt har jeg det sådan, at jeg lige nu har vejrtrækningsproblemer og ondt i lungerne. Det skal ikke blive meget værre, så må jeg ringe til vagtlægen, for så bliver det svært at trække vejret. Så det gør mig nervøs,« fortæller han videre.

Knud Brix har efterfølgende været i kontakt med de mennesker, han har været sammen med den seneste uges tid for at oplyse dem om sit positive resultat.

Det gælder blandt andet Lars Løkke Rasmussen, som han var hjemme hos torsdag for at lave et interview.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Lars Løkke Rasmussen.