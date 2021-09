I DRs nye programserie 'Er der en arkitekt til stede?' tager tv-journalisten Ane Cortzen rundt og besøger forskellige, udskældte bygninger. I det første afsnit er hun en tur i Aarhus for at se nærmere på Navitas, der ligger på havnen, og det får hende op i det røde felt.

I programmet, der har fået undertitlen 'Afvisende, lukket og med ryggen til havet', skal du ikke se mange minutter, før det er tydeligt, at Ane Cortzen, der er uddannet arkitekt, ikke er spor imponeret over den store Navitas-bygning.

En bygning hun overfor B.T. kalder for afvisende og ikke særlig generøs overfor Aarhus og aarhusianerne.

»Inden jeg lavede programmet, havde jeg ikke været tæt på bygningen, men jeg kunne mærke et raseri over, at man har lavet så afvisende en sokkel,« fortæller hun og tilføjer:

»Man bliver mødt af en lukket betonvæg, jeg forstår det slet ikke.«

Navitas er opført i samspil med Dokk1, der også ligger på havnen i Aarhus. Det var meningen, at de to bygninger skulle fungere som to bastioner på havnefronten.

Men ifølge Ane Cortzen er det nok nærmere fortællingen om Skønheden og Udyret, de to bygninger er endt ud i.

»Det var jo meningen, det skulle være en samtale mellem de to bygninger. Men Navitas er den helt store taber, den fungerer slet ikke,« siger hun.

I programmet forsøger Ane Cortzen at finde svar på, hvor i processen det er gået galt, og hvorfor det ifølge hende er endt ud i en bygning, der lukker mere om Aarhus og aarhusianerne, end den åbner.

»Hele facaden siger skrid,« fortæller hun.

En del af kritikken i programmet går på, at stuearealet er blevet enormt lukket med betonelementer, der går højt op.

I de oprindelige planer for bygningen var det nemlig sådan, at Navitas skulle indeholde en stor, åben trappe op til første salen og en stor café. Men ingen af delene er blevet realiseret i det endelige resultat.

»Jeg forstår det simpelthen ikke, den skriger 'lukket fest',« siger hun.

Navitas er tegnet af tegnestuerne Kjaer & Richter og Christensen & Co og ejes sammen med forskerparken Incuba og Aarhus Kommune af Aarhus Maskinmester Skole og Aarhus Ingeniørhøjskole.

I programmet forholder Ane Cortzen derfor også borgmesteren i Aarhus, Jacob Bundsgaard (S), hvorfor Navitas ikke er endt med at være den bastion, som den skulle være.

Her fortæller han, at Navitas ser ud som den gør, fordi den økonomiske rammer ikke har været større.

»Jeg har en del af ansvaret for, at den ikke ser ud, som den burde. Derfor har jeg også en del af ansvaret for, om vi kan gøre noget, for at gøre den bedre,« siger han.

I programmet lykkedes det ikke at få en udtalelse fra de to tegnestuer, der står bag projektet, men Ane Cortzen tager en snak med Anders Hanberg Sørensen, der er formand for den forening, der ejer Navitas.

Han forklarer, at hvis der skal gøres noget ved Navitas' udseende, så kræver det flere penge.

»Jeg vil hellere bruge mine midler til at lave god uddannelse,« siger han.

Mens Jacob Bundsgaard åbner op for muligheden for, at der i fremtiden kommer til at stå en anderledes Navitas-bygning, så kræver det imidlertid en større økonomisk indsprøjtning.

Men mens aarhusianerne for nu må tage til takke med en bygning, der ifølge DR-værten 'gør en ked af det', så har hun til gengæld en stor anbefaling et andet sted i byen.

»Rådhuset skal vi godt nok være stolte af, det er en af mine absolutte yndligsbygninger,« siger hun.