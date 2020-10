Den aktuelle sexismedebat har de seneste uger fået flere og flere sager om oplevelser med krænkende adfærd og magtmisbrug i mediebranchen frem til overfladen.

Der er ikke sat mange navne på dem, der står bag krænkelserne, men nu er endnu et navn kommet frem, skriver Berlingske. Han hedder Mads Aagaard Danielsen og er journalist, redaktør og radiovært på det prisbelønnede P1-program 'Shitstorm'.

»Jeg kan huske fire helt konkrete ting fra det. At han skubber mig derind og låser døren, at jeg siger 'du stikker ikke din klamme pik op i mig' – det gør han ikke. Han stikker sine fingre op i mig,« fortæller tidligere praktikant på DR Maria Dønvang til Berlingske.

Hun beskriver en oplevelse, hun har haft med radioværten i 2015, da hun under en julefrokost møder ham ude på toilettet. De havde arbejdet på samme redaktion i en periode og talt lidt under festen.

Her ses Mads Aagaard Danielsen sammen med journlaist Sanne Sehgal, som han har været vært på 'Shitstorm' med. Før det var hans medvært Abdel Aziz Mahmoud. Foto: DR PRESSE Vis mere Her ses Mads Aagaard Danielsen sammen med journlaist Sanne Sehgal, som han har været vært på 'Shitstorm' med. Før det var hans medvært Abdel Aziz Mahmoud. Foto: DR PRESSE

Maria Dønvang ender med at give Mads Aagaard Danielsen et blowjob. Hun har på det tidspunkt ikke lært at sige nej, og det bebrejder hun sig selv for i dag. Sådan tror hun, mange kvinder har det, forklarer hun.

En anden kvinde på 29 år fortæller, at han på natklubben Chateau Motel i det indre København i 2017 har taget hendes bh af og rørt hendes bryster, selvom hun sagde nej.

Mads Aagaard Danielsen er også vært eventet 'DM i hadbeskeder'. Og netop hadefulde beskeder viser det sig, at han selv er særligt god til efter en række kvinder og mænd står frem i Berlingske søndag og fortæller om deres oplevelser med ham.

28-årige Amalie Langballe er journalist, forfatter og litteraturkritiker. Hun blev kontaktet af Mads Aagaard Danielsen i 2017. Han ville gerne mødes med hende, og hun ville gerne mødes med ham.

Her ses Mads Aagaard Danielsen til 'DM i hadbeskeder' i 2018 sammen med sin daværende medvært Abdel Aziz Mahmoud. Foto: DR PRESSE Vis mere Her ses Mads Aagaard Danielsen til 'DM i hadbeskeder' i 2018 sammen med sin daværende medvært Abdel Aziz Mahmoud. Foto: DR PRESSE

Det nåede de dog ikke før Mads Aagaard Danielsen begyndte at bombardere hende med beskeder, efter hun havde haft sex med hans ven radiovært Hassan Preisler. Han skriver blandt andet, at hun er en intrigant so, fuld af løgn og 'knalder hele byen'.

Hassan Preisler modtog også en maskingeværssalve af beskeder, da han i sit eget radioprogram 'Det næste Kapitel' havde Langballe på besøg og kom tæt på at afsløre episoden med de mange hadbeskerder. Det samme skete i et senere program, hvor Mads Aagaard Danielsen navn blev nævnt.

I endnu en episode beskriver Berlingske, hvordan han prøver at presse Katrine Hornstrup Yde, kulturredaktør på Dagbladet Information, til at holde for sig selv, at en af hendes veninder havde overvejet et polititilhold mod ham.

Selv svarer Mads Aagaard i en sms til Berlingske – uden at forholde sig konkret til de omtalte episoder:

'Jeg må skamfuldt erkende, at mit forvoksede ego og mit infantile temperament har betydet, at jeg ikke har været i stand til at indse karakteren af mine handlinger, før de blev fremlagt for mig på een gang. Den næste tid vil jeg søge hjælp hos professionelle og mine nærmeste', skriver han i en sms til Berlingske.

