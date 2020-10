DR-værten Sanne Cigale er rystet, efter at Berlingske søndag har afsløret, at hendes tidligere kollega Mads Aagaard Danielsen tilsyneladende har optrådt groft krænkende over for en lang række personer.

Det skriver hun i et opslag på sin Instagram-profil.

- Spekulationerne og interessen for en kommentar fra mig om artiklen i Berlingske stiger,« skriver hun og henviser til en historie i dagens Berlingske, hvor flere personer står frem og fortæller, at de har oplevet groft krænkende seksuel adfærd samt trusler og chikane fra den nu hjemsendte P1-vært Mads Aagaard Danielsen.

- Det er ubehagelig og chokerende læsning. Punktum. Jeg er ked af det og rystet. Lad mig sige det meget klart: Jeg forstår godt, at I henvender jer, men guilt by association er en farlig sti at gå ned ad. Hvis en kvinde skal tages til indtægt for, hvad en mandlig kollega har gjort, så er vi gået 100 skridt frem og 1000 tilbage,« skriver hun og fortsætter:

- For yderligere henvendelser kan I fra nu af tage fat i den store licensklods om benet DR.

Ifølge flere både navngivne og unavngivne personer skulle Mads Aagaard Danielsen i løbet af de sidste mange år have kommet med adskillige grove seksuelle tilnærmelser, ligesom flere også fortæller, at han skulle have været decideret truende.

En af dem er journalist og litteraturkritiker i Weekendavisen Amalie Langballe.

Hun fortæller til avisen, at hun kom i kontakt med Mads Aagaard Danielsen i 2017 for første gang i 2017. Indledningsvis var der tale om det, man må betragte som uskyldige beskeder mellem de to, men ikke lang tid inden i deres forholdsvis korte relation, begyndte P1-værten at sende adskillige ubehagelige beskeder til hende.

Baggrunden for hans beskeder var, at Amalie Langballe dagen forinden, hun skulle have mødtes med netop Mads Aagaard Danielsen, var sammen med en anden kendt skikkelse i medieverden. Nemlig Radio24syv-værten Hassan Preisler.

- Giver du så gode blowjobs, at du synes, jeg skal risikere mit venskab med Hassan for det,' lød en af de mange beskeder blandt andet fra Mads Aagaard Danielsen, inden han får kaldt Amalie Langballe for både en 'intrigant so', 'skrupskør,' og 'intrigant løgner.'

Amalie Langballes historie er langt fra enestående.

Flere andre personer står frem med navn i artiklen og fortæller om deres oplevelse med den nu tidligere P1-vært.

Hovedpersonen selv erkender, at han har opført sig grænseoverskridende. I en sms til Berlingske skriver han:

- Jeg er dybt ulykkelig og forfærdet over, hvordan jeg har behandlet andre mennesker. Selvom der er flere elementer i vidnesbyrdene, som jeg ikke kan genkende, så er der alt for mange, som jeg godt kan. Jeg skylder alle, som jeg har opført mig grænseoverskridende over for, min største undskyldning.

- Jeg må skamfuldt erkende, at mit forvoksede ego og mit infantile temperament har betydet, at jeg ikke har været i stand til at indse karakteren af mine handlinger, før de blev fremlagt for mig på en gang. Den næste tid vil jeg søge hjælp hos professionelle og mine nærmeste. Jeg har derfor ikke yderligere kommentarer udover igen at sige undskyld. Vh Mads Aagaard.