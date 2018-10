Mens Aalborg havde fornøjelsen i år, bliver det Herning, som næste år lægger scene til Melodi Grand Prix.

Herning. Herning bliver værtsby for Dansk Melodi Grand Prix 2019.

Det oplyser DR. Grandprixet finder sted 23. februar i Jyske Bank Boxen. En uge senere holdes børnenes grandprix, MGP, samme sted.

- I Herning Kommune vil vi som Årets Grand Prix By 2019 yde vores for at gøre Dansk Melodi Grand Prix og MGP til et mindeværdig event for alle kommunens indbyggere uanset alder, siger Lars Krarup (V), borgmester i Herning Kommune, i en pressemeddelelse.

Dansk Melodi Grand Prix blev 10. februar i år afholdt i Gigantium i Aalborg.

Det skete med Annette Heick og Johannes Nymark som værter.

Herning har været værtsby tre gange de seneste 10 år.

I 2013 vandt Emmelie de Forest i Herning, inden hun senere bragte Eurovision Song Contest-trofæet til Danmark med sin sejr i Malmø.

Herning var senest vært for grandprixet i 2017. Det var dengang sangerinden Anja vandt med sangen "Where I Am".

DR's underholdningschef, Jan Lagermand Lundme, ser frem til en folkefest på heden.

- Vi har haft nogle helt fantastiske Grand Prixer i Herning, for de ved om nogen, hvordan man skaber en folkefest, der formår at samle hele befolkningen, siger han.

Billetter til grandprixet sættes til salg fra 26. oktober.

/ritzau/