TV 2 erfarer mandag aften, at Danmarks Radio blandt andet vil slå kanalerne DR K og DR 2 sammen som et led i public service-koncernens store spareplan. Men tillidsmand for journalistgruppen i DR, Henrik Friis Vilmar, ved intet om de kommende planer.

»Det er rystende, hvis TV 2 ved noget, før DRs medarbejdere gør,« siger Henrik Friis Vilmar til B.T.

Han har intet hørt om den spareplan, TV 2 erfarer vil blive offentliggjort tirsdag.

Udover sammenlægningen af DR K og DR 2 vil kanalerne DR3 og DR Ultra, ifølge TV 2, fremover kun eksistere på nettet, og Danmarks Radios netnyheder vil i fremtiden hovedsageligt komme fra de nyheder, de selv laver til radio og tv.

TV 2 erfarer: DR K og DR 2 bliver slået sammen https://t.co/hDC73RTCd5 pic.twitter.com/s2ur2VG27F — TV 2 NEWS (@tv2newsdk) 17. september 2018

TV 2 skriver også, at DRs medarbejdere vil blive informeret om de samlede spareplaner på et møde tirsdag formiddag kl. 9. Det møde kender Henrik Friis Vilmar heller ikke noget til:

»Jeg har ikke hørt om noget møde, og jeg har ingen idé om, hvad de taler om«.

Henrik Friis Vilmar understreger derfor, at det ikke er til at sige, om TV 2s oplysninger er sande, men hvis de er, er det for galt, at TV 2 ved besked, før mediehusets egne medarbejdere.

Også Politiken har mandag aften erfaret fra flere kilder, at nogle af DRs radiokanaler bliver fjernet som en del af spareplanen.

Fakta Det erfarer medierne om DRs spareplan Mandag aften erfarede flere medier nogle konkrete oplysninger om DRs store spareplan i forbindelse med medieaftalen. Her er hovedpointerne: Mandag er flere af DRs chefer blevet fyret, herunder journalistiske (Journalisten)

Tirsdag vil ledelsen i Danmarks Radio offentliggøre sin spareplan (TV 2, Politiken)

DRs medarbejdere vil blive informeret om de samlede spareplaner på et møde kl. ti (DR)

Tv-kanalerne DR K og DR 2 vil blive lagt sammen (TV 2, Politiken)

Tv-kanalerne DR Ultra og DR 3 vil i fremtiden kun kunne ses på nettet (TV 2, Politiken)

DRs netnyheder vil i fremtiden hovedsageligt komme fra de nyheder, de selv laver til tv og radio (TV 2)

Radiokanalerne P7 Mix, P6 Beat og P8 Jazz lukker (Politiken)

Besparelserne går især udover sport, fiktion og underholdning, mens nyhedsdelen beskæres i mindre omfang (Politiken)

Besparelserne vil betyde afskedigelser af et større antal medarbejdere, som ifølge flere kilder skal tælles i hundreder (Politiken)

Mandagens beskæringer i cheflaget vil også betyde en indskrænkning i den øverste ledelse (Politiken) Kilde: Journalisten, TV 2, Politiken, DR.

Det drejer sig om P6 Beat, P7 Mix og P8 Jazz, som ifølge Politiken lukker.

Ifølge avisens oplysninger vil DRs besparelser især gå udover sport, fiktion og underholdning, mens nyhedsdelen beskæres i mindre omfang.

I april præsenterede kulturminister Mette Bock (LA) regeringens medieudspil, hvor det blandt andet fremgik, at både Radio24syv og DR skulle spare, mens der skulle gøres plads til en ny tv-kanal med kultur og musik. Over de kommende fem år skal DR skære knap 20 procent af budgettet.

Mandag eftermiddag skrev fagbladet Journalisten, at der var indledt fyringer i det redaktionelle cheflag hos mediemastodonten.