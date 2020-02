Er du en af de mange danskere, der følger med i DR-dramaet 'Når støvet har lagt sig'? Så behøver du ikke sidde klar foran skærmen klokken 20.00 på søndag, hvor serien normalt sendes.

DR har nemlig valgt at udskyde sendetidspunktet for femte afsnit til klokken 21.15.

Det skyldes, at søndagens afsnit indeholder scener, som er for barske til at blive vist klokken 20.00 oplyser DR til Politiken.

»I søndagens afsnit ser vi det terrorangreb, som på mange måder er omdrejningspunktet for serien, og som sender samtlige karakterer i en ny retning,« siger dramachef på DR, Christian Rank til mediet. og tilføjer:

»Det er en scene, der kan opleves voldsom, ikke nødvendigvis fordi man ser eksplicit vold, men fordi vi har valgt at fokusere på, hvordan det som almindeligt menneske opleves at blive fanget i et terrorangreb.«

Det er ikke ofte, at DR vælger at rykke sendetidspunkter for søndagsdramaet. Faktisk kan dramachefen ifølge Politiken ikke mindes, at det er sket før.

Når man så alligevel har valgt at gøre det, fordi der er tale om en længere realistisk scene.

Derudover er terrortruslen en aktuel trussel, og derfor vurderer DR, at episoden kan virke ekstra skræmmende for seerne.

Femte afsnit af 'Når støvet har lagt sig' sendes klokken 21.15 i stedet for klokken 20.00 Foto: Jason Alami/DR Vis mere Femte afsnit af 'Når støvet har lagt sig' sendes klokken 21.15 i stedet for klokken 20.00 Foto: Jason Alami/DR

I 'Når støvet har lagt sig' følger seerme otte fremmede menneskers liv før og efter et tragisk terrorangreb rammet København.

I kølvandet gav B.T.s anmelder serien kritik for at være for tung.

'Nu må vi se. Anslaget giver ikke det indtryk, at vi har med en ny DR-klassiker at gøre, men mere et halvspændende vinterdrama, der nemt kan virke lidt for langtrukken,' skrev Kristian Dam Nygaard i anmeldelsen.

Han virker ikke til at være den eneste, som ikke er helt solgt på serien. Antallet af seere, der sad foran skærmen og fulgte med, faldt nemlig fra 945.000 til 802.000 i løbet af den første uge. Fa fjerde afsnit blev sendt, var seertallet faldet til 571.000.