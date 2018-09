Det var en sorgens dag i DR Byen i går.

Klokken 10 trådte generaldirektør Maria Rørbye Rønn op foran sine medarbejdere og præsenterede et gult hæfte med titlen 'Det nye DR'. Her kunne generaldirektøren fortælle, at 400 stillinger skal nedlægges hos det statslige medie.

Og specielt DR Sporten, der ellers næsten lige er blevet forflyttet til Aarhus, går det hårdt ud over. Maria Rørbye Rønn kunne foran medarbejderne fortælle, at sportsredaktionen kommer til at opleve 'markante besparelser'. Det samme gælder underholdning og udenlandsk fiktion.

Foran DR Byen var det ikke til at tage fejl af, at medarbejderne havde modtaget en dårlig nyhed, da de en efter en kom gående ud efter det store møde. Alle havde fået det gule hæfte, og stille og roligt forduftede flere medarbejdere på det udendørs område foran DR Byen for at sætte sig og læse om de graverende ændringer.

»Der er selvfølgelig en meget trykket stemning,« sagde en DR-medarbejder til B.T., før hun skyndte sig indenfor igen.

Og det er naturligt, for der kommer til at ske store ændringer i DR.

De næste tre år skal mediehuset gennemføre besparelser på 420 millioner kroner, og det koster flere programmer og kanaler livet.

Radiokanalerne P6 Beat, P7 Mix og P8 Jazz lukker, og DR's nuværende seks tv-kanaler reduceres til tre. DR K og DR2 bliver slået sammen, mens DR3 og DR Ultra kun skal sende på nettet. Det efterlader DR1, DR2 og Ramasjang samt radiokanalerne P1, P2, P3, P4 og P5.

Og så er der altså DR Sporten. Fra 2019 vil der ikke længere være daglige sportsnyheder på DR's kanaler, og så skal danskerne også vinke farvel til dækningen af en række store sportsbegivenheder.

Det indebærer blandt andet, at DR ikke forlænger rettighederne til Tour de France, når de udløber i slutningen af 2019. Næste år vil altså være sidste gang, DR om aftenen sender opsamlingsprogrammet 'AftenTour'.

Champions League i håndbold vil heller ikke længere blive vist på DR, når rettighederne udløber i slutningen af 2020.

Nyheden blev ikke taget godt imod hos en af DR Sportens helt store skikkelser:

»Jeg er dybt rystet over de meldinger, der er kommet i dag, og det gør så inderligt ondt at se så mange gode kollegaer være berørt og ramt af situationen,« siger tv-værten Tina Müller.

Hun stiller sig især uforstående over for, at hele sportsredaktionen fik lovning på 'gode tider', da de tidligere på året måtte starte en ny hverdag i Aarhus.

»For syv måneder siden rykkede vi teltpælene op for at flytte med Sporten til Aarhus. Vi ville give alt, hvad vi havde i os, og bakke op om et fantastisk produkt. Vi blev lovet, at det ville blive en styrket redaktion. At der ventede gode tider. Her syv måneder efter står vi tilbage som en af de redaktioner, der er blev hårdest ramt,« siger Tina Müller.

Generelt er spareplanen rettet mod enkelte DR-afdelinger, mens andre kommer til at stå umiddelbart urørte efter 2020.

»Vi har valgt at prioritere frem for at køre en grønthøster igennem hele DR, og vi har valgt at friholde kor og orkestre, tv-drama, indhold til små børn og dokumentarområdet,« sagde generaldirektør Maria Rørbye Rønn på et pressemøde, efter medarbejderne var blevet informeret.