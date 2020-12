I år vil DR sende live fra 12 gudstjenester over jul og nytår, så alle - trods corona - kan være med.

Selv hvis corona forhindrer en i at komme i kirke over jul og nytår, betyder det ikke, at man skal undvære salmer og prædiken.

Fra 24. december til 3. januar vil DR sende live fra 12 gudstjenester rundtom i landet. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Gudstjenesterne foregår blandt andet i Vor Frue Kirke i København, Budolfi Kirke i Aalborg og Peterskirken i Rom.

- Julen er i år noget særligt for os alle på grund af pandemien, siger Lisbeth Langwadt, programchef for kultur, aktualitet og dokumentar i DR, i meddelelsen.

Hun peger på, at julen, der er forbundet med traditioner og fællesskab, i år er afløst af adskillelse fra familie og venner.

- Det betyder også, at mange kan have svært ved at komme i kirke, og derfor er det selvfølgelig en opgave for DR at bringe julegudstjenesterne hjem til seere og lyttere i en højtid, som er vigtig for rigtig mange mennesker.

DR har tradition for at sende flere gudstjenester i jule- og nytårsperioden. Det er sket siden 1925. Sidste år blev der sendt fra ti gudstjenester.

Gudstjenesterne vil blive sendt på tv-kanalen DR1 og radiokanalen P1.

/ritzau/