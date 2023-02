Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der venter en speciel oplevelse for gæster hos WOW Park i Billund i denne sæson.

Forlystelsesparken præsenterer nemlig i foråret en nyhed, som man præsenterer som 'Skandinaviens højeste fritfalds-rutsjetårn'. Og man har fået hjælp fra DR-værten Søren Vester.

Tårnet, som man kalder 'Giganten', bliver 25 meter højt og vil blive åbnet den 18. maj i forbindelse med Kristi Himmelfartsferien, oplyser de.

»Vi ville gerne tilføje et rigtigt mavesus til skoven, og her tror vi på, at Giganten bliver et virkelig stærkt og hæsblæsende supplement til resten af parken,« siger Jacob Hindhede, som er direktør i WOW Park, i en pressemeddelelse.

Grafik: WOW Park Vis mere Grafik: WOW Park

»Der er jo tale om en rutsjebane, som vi kender den fra legepladsen, bare 20-25 gange større, så vi tror på, at suset kan hamle op med det, vi kender fra de helt store rollercoastere hos vores

’konkollegaer’ i branchen,« tilføjer han.

Rutsjetårnet kommer til at have adskillige rutsjebaner.

Og derudover vil det blive pyntet med 25 tons plantekasser og over 350 planter og blomster.

Det er i den forbindelse, at WOW Park har fået hjælp fra designer Søren Vester, som mange kender fra DR-programmerne 'Søren Vesters have' og 'I hus til halsen'.

WOW Park fortæller om samarbejdet, at man har fået hjælp fra DR-profilen til at 'skabe det helt rette udtryk og plantesammensætning' til det nye legetårn.