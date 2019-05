På trods af en stor fyringsrunde og besparelser i DR, går mediekoncernen rigtig flot ud af 2018.

DR har nemlig helt ekstraordinært et overskud på hele 197,8 millioner kroner. I 2017 var overskuddet på 14 millioner.

»Det er glædeligt at se, at der styr på tingene i DR, og at der år efter år er balance i økonomien. DR’s økonomistyring rammer meget præcist igen i 2018,« siger DR's bestyrelsesformand Marianne Bedsted i en pressemeddelelse.

DR har styr på økonomien – modsat Skat.

Og det er netop på grund af Skats manglende evne til at inddrive licens, at Folketinget besluttede at reducere noget af DR’s gæld med i alt 178,1 millioner kroner.

’Reduktionen af DR’s gældspost i 2023 indebærer regnskabsteknisk, at DR’s resultat i 2018 udgør samlet 197,8 millioner kroner. Fraregnet dette ekstraordinære forhold uden for DR’s kontrol flugter DR’s ordinære resultat på 19,7 millioner kroner med det forventede resultat for 2018,’ skriver koncernen.

I 2018 vedtog et flertal i Folketinget, at DR’s økonomiske tilskud skulle skæres med 20 pct., hvilket svarer til 773 millioner kroner over fem år.

Derfor blev der igangsat massevis af fyringer, hvor i alt 382 stillinger blev nedlagt.

205 af dem blev fyret, mens 64 ansatte indgik aftaler om frivillige fratrædelser. Inden fyringsrunden blev 26 chefstillinger også nedlagt.

Også kanalerne blev påvirket af sparerunden.

DR2 og DR K bliver lagt sammen, mens indholdet fra DR3 og DR Ultra fra 2020 kun kan ses på nettet.

P6 Beat, P7 Mix og P8 Jazz lukker ved udgangen af 2019.