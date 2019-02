DR's underholdningschef er meget sikker på, at "Love Is Forever" kan nå finalen til Eurovision.

Danmark har de seneste år fået svingende placeringer i Eurovision Song Contest.

Sidste år blev det til en niendeplads, mens Danmark året før endte som nummer 20.

Men 20-årige Leonora, som lørdag aften vandt Dansk Melodi Grand Prix, kan nå helt til tops i det internationale melodigrandprix med sin sang "Love Is Forever".

Det vurderer DR's underholdningschef, Jan Lagermand Lundme.

- Jeg er meget, meget sikker på, at vi får en finaleplads til Eurovision. Målet er, at vi ender i top ti, siger han.

Nummeret "Love Is Forever" er et moderne bud på en klassisk vise og blander fire forskellige sprog, nemlig engelsk, dansk, tysk og fransk.

Sangens styrke er, at den ikke lyder som så meget andet "pumpet powerpop", som man ofte hører til Eurovision, mener Jan Lagermand Lundme.

- Leonoras sang er ærlig og ægte. Der er ikke al mulig fikumdik, smarte fraseringer eller nogle, der vrider sig rundt på scenen, siger han.

- Det føles rigtigt og ægte at sende den her sang afsted. Den kommer til at skille sig ud, det er jeg helt sikker på, siger Jan Lagermand Lundme.

Nu skal Leonora og DR i gang med forberedelserne til Eurovision, der afholdes i Tel Aviv i Israel til maj.

Det indebærer blandt andet at finde ud af, hvordan man fragter den overdimensionerede stol, som Leonora sad på under sit sceneshow, hele vejen til Israel.

- Vi har en kæmpe udfordring med den meget, meget store stol. Jeg tror ikke, vi kan have den med som håndbagage i flyet, så vi skal finde ud af, hvad vi gør med den, siger Jan Lagermand Lundme.

Derudover siger reglerne til Eurovision Song Contest, at der kun må være seks personer på scenen. Det kan betyde, at Leonora skal skære ned på sit kor.

- Vi skal i gang med at finde ud af, hvordan vi laver den bedst mulige optræden med Leonora og fem andre personer, siger Jan Lagermand Lundme.

Finalen i Eurovision Song Contest finder sted lørdag den 18. maj.

I ugen op til afholdes to semifinaler, hvor Danmark skal dyste om en af de eftertragtede finalepladser.

Sidst Danmark vandt Eurovision var i 2013, hvor Emmelie de Forest hev sejren hjem med nummeret "Only Teardrops".

