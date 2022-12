Lyt til artiklen

DR kommer ikke til at fjerne dokumentaren 'Sidste omgang i Whiskybæltet' fra dr.dk.

Der kommer heller ikke til at være en såkaldt disclaimer, som advarer seerne om, at en af dokumentarens hovedpersoner er en dømt svindler.

Det fortæller dokumentarredaktør på DR TV Erling Groth.

»Det her er en fremragende dokumentar, som DR kan stå inde for. Hvis vi skulle gå ind og fjerne dokumentarer eller disclaime en udvikling, der måtte være med personerne og nye begivenheder, der indtræffer, så ville det være helt uoverskueligt,« siger han.

Dermed vil DR ikke følge rådene fra producenten Thomas Heurlin og mediejurist Vibeke Borberg om, at det ville være en god idé at advare seerne om, at Steen Svartzengren nu er dømt for at svindle for otte millioner kroner.

I dokumentaren fremstilles Steen Svartzengren som en rig forretningsmand og tørlagt alkoholiker. Hans arkitekttegnede hus på Vedbæk Strandvej er den gennemgående ramme i den første af i alt fire udsendelser.

Med udsigt over Øresund sidder Steen Svartzengren som en slags mødeleder og deler ud af sine erfaringer med alkohol sammen med blandt andre modeskaberen Erik Brandt, modellen Oliver Bjerrehuus og den tidligere trommeslager i Shu-bi-dua Bosse Hall, der alle har kæmpet med alkoholmisbrug.

I dokumentaren trykkes der på alskens visuelle knapper for at fremstille Steen Svartzengren som rigmand. Huset vises med droneoptagelser fra Øresund, og der krydsklippes til optagelser af Steen Svartzengren, der kører på Strandvejen i sin store sorte Mercedes.

»Succes er noget, man fejrer. Hvis du er en del af jetsettet eller er nået til tops som skuespiller eller forretningsmand, så er der altid en VIP-fest eller en flaske champagne inden for rækkevidde,« siger Steen Svartzengren i udsendelsen.

Med dommen for underslæb og bedrageri mandag står det klart, at Steen Svartzengren hverken er rig eller succesfuld, men en bedrager, der har snydt sig til at fremstå velhavende. I retten er det også kommet frem, at Steen Svartzegreen i slutningen af 2017 begyndte at drikke igen. Optagelserne fandt sted samme år.

Alligevel vil Erling Groth ikke pille ved dokumentaren:

»Vi ser ingen grund til at redigere i dokumentaren.«

En grundlæggende præmis er netop, at han er rig og tørlagt alkoholiker. Det er to præmisser, som bare ikke holder. Er det ikke relevant for seeren at vide?

»Jeg synes ikke, at det er en grundlæggende præmis, at han er succesrig. Tværtimod. I det omfang, han fortæller sin historie, handler det meget om, at han lige præcis ikke er succesrig. Alt går galt for ham. Han lever et liv i overhalingsbanen og har haft brug for at bedøve sig med diverse stimulanser.«

Tager man de visuelle greb i dokumentaren med huset på Strandvejen og den store Mercedes, tænker man, at den mand er stinkende rig. Men i virkeligheden er han en svindler, en fallent, der ikke har en krone. Giver dokumentaren ikke et falsk billede af virkeligheden?

»Ikke på det tidspunkt, hvor vi får det præsenteret. Nu er det så blevet afdækket, at han er dømt for svindel og ikke havde råd til de her ting. Men på daværende tidspunkt var det ikke forkert,« siger Erling Groth.

Det handler sagen om Allerede i januar 2019 kunne B.T. afdække, hvordan Steen Svartzengren stod bag en række tvivlsomme forretninger med andres penge. B.T. talte med en række personer, der skød penge i investeringsselskabet Petanuim Holding ejet af Steen Svartzengren. Da de i december 2018 skulle have deres indskud og lovede afkast udbetalt, måtte Steen Svartzengren i en angrende mail meddele investorerne, at pengene var tabt på grund af 'fejlslagne investeringer', og han henviste også til 'tiltagende sygdom' som forklaring.

Siden viste det sig, at det ikke var første gang, at Steen Svartzengren havde tabt investorers penge. Da Steen Svartzengren i 2014 og 2015 boede i Lugano i Schweiz, formøblede han også en række småspareres penge i firmaet Hartvig Invest.

Steen Svartzengren lod investorerne forstå, at deres investeringer gik forrygende. Men i virkeligheden blev pengene tabt. Da det blev opdaget, tog Steen Svartzengren og hans kone, Linda Svartzengren, meget pludseligt til Santa Barbara i Californien. Sagen fik efterfølgende Finanstilsynet til at advare mod investeringer i Hartvig Invest.

Steen Svartzengren har også lånt sig til flere millioner kroner ved at bilde to rigmænd ind, at han havde masser af penge og kunne skaffe dem store afkast i forbindelse med investeringer. Rigmændene mistede deres penge.

Mandag 28. november 2022 tilstod Steen Svartzengren underslæb og bedrageri for otte millioner kroner ved Retten i Lyngby.

Rigdom fylder rigtigt meget i dokumentaren, men han var jo ikke rig?

»Ja, men det illustrerer det miljø, han færdes i, at han har været på de bonede gulve i erhvervslivet.«

Det er der tvivl om?

»Der er ingen tvivl om, at han har været i erhvervslivet, og at han har tjent nogle penge. Det er primært et program, der handler om alkoholmisbrug, og hvordan det har påvirket deres liv og nærmeste.«

Genstanden er både alkohol og rigdom. Men det med rigdommen holder ikke …

»Den holder så langt, at den verden, han bevægede sig rundt i, var med rige mennesker.«

Steen Svartzengren siger i retten, at han begyndte at drikke i 2017. Det vil sige, at der har været et overlap ift. optagelserne. Det med, at han er tørlagt alkoholiker, er måske en sandhed med modifikationer. Er det ikke et problem?

»Jeg har ingen idé om, at han drak på det her tidspunkt eller ej. Har han drukket under optagelserne, illustrerer det ganske godt den pointe, som er programmets genstand: at det er svært at komme ud af alkoholisme,« siger Erling Groth.

