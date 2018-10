DR nedlægger afdelingen DR Radiodrama, der producerer radioteater- og fiktion.

Det sker som et led i mediets store spareplan, der også koster radiostationerne P6 Beat, P7 Mix og P8 Jazz livet.

Det skriver Politiken.



»Det kommer til at gøre en væsentlig forskel for de lyttere, der godt kan lide DR Radiodrama, for de får mindre. Og for dem, der har produceret, bliver der også mindre at producere. Sådan bliver det på grund af den politiske virkelighed, vi befinder os i, hvor DR skal skære 20 procent,« siger Gustav Lützhøft, radiochef i DR, til Politiken.

Nedlæggelsen betyder dog ikke, at du helt vil gå glip af netop radioteater- og fiktion fra DR.

DR Radiodrama bliver godt nok nedlagt, men der vil stadig blive produceret indhold eksternt, der vil blive sendt ud gennem DR's radiokanaler.

Helt præcist vil DR stadig have mindst to større produktioner årligt, og så vil mediet også fremover forsøge at rette produktionerne mod en særlig målgruppe.

DR vil nemlig forsøge at ramme et yngre publikum med deres radioteater- og fiktion.

Den omfattende spareplan i DR kommer til at koste 375-400 stillinger. Heraf er de omkring 25 chefstillinger.

I alt gennemføres der besparelser for 420 millioner kroner årligt, når planen er fuldt indfaset i 2021.