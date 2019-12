Efter nytår laver DR flere kanalændringer. Det sker for at sænke mediehusets omkostninger.

DR lukker efter nytår tv-kanalen DR K, ligesom der slukkes for radiokanalen P7 Mix.

Det oplyser DR på et pressemøde i DR Byen.

Ændringerne sker på grund af behovet for at spare penge, fortæller DRs generaldirektør, Maria Rørbye Rønn.

Noget af det indhold, der før har været på DR K, kommer til at smelte sammen med DR2.

Efter kanalændringerne vil DR's tv-kanaler bestå af DR1, DR2 og DR Ramasjang.

Samtidig rykker tv-kanalerne DR3 og DR Ultra online, så de bliver en del af DR's streamingtjeneste, som også indeholder programmer fra DR2+.

På radiodelen skruer DR desuden ned for blusset på kanalerne P6 Beat og P8 Jazz, mens P7 Mix altså lukker helt.

Kanalændringerne har været undervejs længe.

I forbindelse med en større fyringsrunde for lidt over et år siden meddelte DR, at mediehuset blandt andet ville lægge DRK og DR2 sammen under ét.

/ritzau/