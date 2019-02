Du ved formentlig ikke, hvordan han ser ud. Men du kender næsten med garanti hans stemme.

Knud Erik Dahl har i årtier været selve lyden af Radioavisen på DR, men den lyd vil fremover ikke være den samme. For torsdag aften oplæste den mangeårige journalist dagens nyheder for sidste gang.

Efter at have forberedt lytterne på det kommende døgns vejr, bragte han en personlig nyhed:

»Nu ikke flere ord fra mig, for nu vil jeg takke af. Og derfor for sidste gang sige: det var Radioavisen med Knud Erik Dahl,« lød det.

Med denne sidste sætning kunne værten forlade radiostudiet og begynde en ny tilværelse på pension.

Til trods for at Knud Erik Dahl for de mange tusinder af lyttere har været en ganske anonym skikkelse i kraft af at være ‘gemt’ bag lydmediet, er Knud Erik Dahl lidt af en kendis blandt kollegerne.

Og det er tydeligt, at han gennem sit mangeårige virke har opnået stor respekt i DR Byen.

Kommentator på DR Sporten, Henrik Liniger hyldede i går sin kollega på Twitter:

Her kl 20 sagde Radioavisen farvel til en af de helt store nyhedsstemmer og en rigtig god kollega: Knud Erik Dahl går på pension efter tusindvis af radioaviser med sikkert værtsskab. Stærkt gået! — Henrik Liniger (@linigerDR) 14. februar 2019

‘Her kl 20 sagde Radioavisen farvel til en af de helt store nyhedsstemmer og en rigtig god kollega: Knud Erik Dahl går på pension efter tusindvis af radioaviser med sikkert værtsskab. Stærkt gået!,’ skriver Liniger

Ifølge ledende redaktionschef for DR Nyheder, Christian Lindhardt, er det trist at skulle sige farvel til radiolegenden.

»Knud Erik har både været en meget dygtig vært og haft en legendarisk stemme.«

»Det er en stemme, som rigtig mange danskere kender og kommer til at savne,« siger han og fortæller om nogle af de kvaliteter, der har gjort ham til en fremtrædende skikkelse på radioen.

»Han har tidligere været en dygtig redaktør for Radioavisen, hvor han sammensatte dagens radioaviser.«

»Han har en enorm viden, som han har opsamlet gennem fire årtier, og han er enormt god til at opdage, hvis der skulle være problemer med en historie - hvis vi eksempelvis ikke er præcise nok,« siger han og fortsætter:

»Han har et øje for at formidle historier kort og præcist.«

»Præcis som man skal kunne på Radioavisen,« lyder det fra den ledende redaktionschef.