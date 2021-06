Det vakte stor harme blandt flere seere, da TV Avisen onsdag bragte en grafik med en niqab-klædt kvinde.

Nu lægger DR sig fladt ned og beklager.

Det skriver fagbladet Journalisten.

Grafikken med den niqab-klædte kvinde blev vist i TV Avisen i forbindelse med et indslag om, at statsminister Mette Frederiksen (S) i sin tale i Folketinget onsdag fortalte, at flere indvandrerkvinder skal i arbejde.

Men at man valgte at illustrere en indvandrerkvinde ved at vise en grafik af en kvinde iført en niqab faldt mange for brystet.

Der er 817.438 indvandrere og efterkommere i Danmark.

Kun 150 af dem er kvinder, som bærer Niqab.



HVORFOR illustrerer DR indvandrerkvinder på denne måde @MariaRorbyeRonn?#tvavisen2100 pic.twitter.com/lChEpBczm5 — Randahl Fink (@R4nd4hl) June 2, 2021

En af kritikerne var debattør Randahl Fink:

»Der er 817.438 indvandrere og efterkommere i Danmark. Kun 150 af dem er kvinder, som bærer niqab. HVORFOR illustrerer DR indvandrerkvinder på denne måde,« skrev han på Twitter henvendt til DRs generaldirektør Maria Rørbye Rønn.

Til Journalisten fortæller redaktionschefen på TV Avisen, Marie Buss, at det var en helt forkert illustration at bruge, da den 'rammer helt ved siden af skiven':

»Det er en kæmpestor fejl, som selvfølgelig er noget, vi tager op på redaktionen i dag,« siger hun og forklarer, at der var tale om en menneskelig fejl, som ikke blev fanget i processen.