Udadtil er han den tidligere topdirektør og spekulant med masser af penge, der hjælper de rige af med deres alkoholtrang, skildret i en DR-dokumentarserie.

Men i virkeligheden står Steen Svartzengren bag en række tvivlsomme forretninger, hvor flere småinvestorer har mistet millionbeløb. Pengene skulle investeres, men er pist væk. Og investorerne aner ikke, hvor de er blevet af.

Samtidig kan B.T. i dag fortælle, at Steen Svartzengreen i december 2018 blev meldt til Nordsjællands Politi for dokumentfalsk.

Hans liv som tørlagt alkoholiker og dramatiske fortid med stort indtag af alkohol er skildret i DR2-dokumentaren 'Sidste omgang i Whiskybæltet', som blev sendt i oktober 2018.

Også modeskaberen Erik Brandt, modellen Oliver Bjerrehuus, Shu-bi-dua trommeslageren Bosse Hall og komikeren Thomas Wivel fortalte om deres alkoholdæmoner i programmet.

I programmet sad Steen Svartzengren, der er tidligere topdirektør i elektronikgiganten Toshiba, for bordenden med udsigt over Øresund og med en klar mission: at få andre rige ud af alkoholtågerne gennem samtalegruppen Etoh, som han driver med sin kone, Linda Svartzengren.

Men nu viser det sig altså, at Steen Svartzengren står bag en række tvivlsomme forretninger med andres penge. B.T. har talt med adskillige småsparere, som har skudt penge i selskabet Petanium Holding, hvor Steen Svartzengren fik råderet til at investere pengene.

Nogle indskød nogle få hundrede tusinde kroner, andre over en million kroner. Flere af småsparerne var venner af Svartzengren-familien.

Aftalen var ifølge småsparerne, at de skulle have deres penge plus et eventuelt afkast udbetalt i juni 2018. Aftalen fremgår af Petanium Holdings regnskab for 2017.

Pengene blev dog aldrig udbetalt til småinvestorerne på den aftalte dato. Og efter at have holdt investorerne hen i flere måneder med forsikringer om, at pengene var på vej, måtte Steen Svartzengren i december 2018 i en angrende e-mail undskylde over for de 12 småinvestorer, at alle deres penge var tabt.

I e-mailen skriver han, at tabet skyldes 'fejlslagne investeringer', og han 'beklager og undskylder sine handlinger'. Desuden henviser han til 'tiltagende sygdom' som forklaring, og han skriver, at han har haft et møde med politiet.

Stort set samtidig med, at Steen Svartzengreen måtte erkende milliontabet, blev han anmeldt til Nordsjællands Politi for dokumentfalsk af Saxo Bank.

Ifølge B.T.s oplysninger forsøgte han at manipulere med nogle kontooplysninger i et forsøg på at få udbetalt et pengebeløb. Nordsjællands Politi bekræfter, at en sag, som involverer Saxo Bank, efterforskes.

Om der er en sammenhæng mellem investorernes forsvundne millioner og Steen Svartzengrens mulige forsøg på dokumentfalsk, står ikke klart.

Men tilbage står, at småsparerne ikke har set dokumentation for, at de rundt regnet seks millioner kroner, som Steen Svartzengren blev betroet, reelt er investeret. De har en mistanke om, at han har brugt pengene selv, eller at han har flyttet dem over i andre selskaber. Derfor er de i gang med at forberede en politianmeldelse:

»Vi kan bekræfte, at vi arbejder på en politianmeldelse af Steen Svartzengren med udgangspunkt i investorernes antagelse om, at vores penge er forsvundet under ikke fuldt klarlagte omstændigheder, som delvis er indrømmet af Steen,« siger en af småinvestorerne til B.T.

Netop på grund af politianmeldelsen har småsparerne besluttet ikke at stå frem endnu.

Om Steen Svartzengren Har en BBA i virksomhedsledelse. Har haft flere fremtrædende stillinger i erhvervslivet blandt andet hos printerproducenten Lexmark, og han var fra 2005 til 2007 direktør i elektronikgiganten Toshiba. Har også ernæret sig som blandt andet valutahandler med base i Schweiz. Efter flere års alkoholmisbrug gik Steen Svartzengren i 2009 i behandling, og han har ifølge sin egen hjemmeside været alkoholfri siden. I 2017 stiftede han Svartzengren Fonden, som han driver sammen med sin kone Linda Svartzengren. Fonden tilbyder alkoholbehandling til de rige, og dets økonomiske grundlag hviler blandt andet på frivillige bidrag samt gaver og donationer fra stifterne, fremgår det af hjemmesiden.

Steen Svartzengren er i offentligheden kendt for sit venskab med modeskaberen Erik Brandt, som også er en del af alkoholbehandlingsstedet Etoh. De to har blandt andet været at finde sammen på den røde løber ved en film-premiere. De skulle angiveligt være mødtes i forbindelse med netop Erik Brandts behov for alkoholbehandling.

Svartzengrens behandling baserer sig på hans egne erfaringer som tørlagt alkoholiker. Tidligere var hans druk så massivt, at han ifølge eget udsagn drak en flaske vodka til morgenmad, hvorefter han kværnede endnu en flaske vodka og tre flasker vin i løbet af dagen.

Ifølge DR-dokumentaren 'Sidste omgang i Whiskybæltet' var det hans kone Linda, som satte Steen Svartzengren stolen for døren og tvang han i alkoholbehandling. Sammen har de Svartzengren Fonden, hvis økonomiske grundlag ifølge en artikel i Berlingske skulle bestå af overskud fra parrets investeringer i aktier og valutahandel.

I et interview med B.T. siger Steen Svartzengren, at han ikke kender til en anmeldelse fra Saxo Bank. I forhold til småsparernes anklager, siger han:

»Langt størsteparten af det, vi taler om, er tabt på valutainvesteringer. Eksisterer der en rest? Det kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt.«

Saxo Bank har ingen kommentarer til sagen.