Den tidligere topdirektør i elektronikgiganten Toshiba, Steen Svartzengren, der er offentligt kendt for sin medvirken i en dokumentarserie på DR, har meldt sig selv til politiet.

Det fortalte han fredag i radioprogrammet ‘Det, vi taler om’ på Radio24Syv, hvor han var i krydsild, efter B.T. har kunnet fortælle, at Saxo Bank har anmeldt ham for dokumentfalsk.

Steen Svartzengren fortalte i radioprogrammet, at han ikke selv var bekendt med Saxo Banks anmeldelse.

»Jeg er derimod bekendt med, at jeg efter råd foretager en selvanmeldelse for at være foran bolden,« sagde han i underholdningsprogrammet, hvor vært Ditte Okman blandt andre havde journalist Henrik Qvortrup og kommunikationsrådgiver Anna Thygesen i panelet.

Som B.T. har kunnet fortælle, undrede en række investorer sig over, at de ikke havde fået rundt regnet seks millioner kroner tilbage trods løfter fra Steen Svartzengren om det modsatte.

Aftalen var ifølge investorerne, at de skulle have deres penge plus et eventuelt afkast udbetalt i juni 2018.

Men pengene blev aldrig udbetalt, og Steen Svartzengren måtte i december 2018 i en angrende e-mail undskylde over for de 12 småinvestorer, at alle deres penge var tabt.

I radiostudiet fredag forholdt Anna Thygesen Steen Svartzengren et dokument, som han har vist sine investorer.

Tidligere topdirektør Steen Svartzengren er blevet anmeldt for dokumentfalsk, ligesom han anklages for at have snøret en lang række småinvestorer, der har mistet deres penge. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen Vis mere Tidligere topdirektør Steen Svartzengren er blevet anmeldt for dokumentfalsk, ligesom han anklages for at have snøret en lang række småinvestorer, der har mistet deres penge. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

Af dokumentet fremgår det, at han i november 2018 skulle have flere end otte millioner kroner på en konto.

Anna Thygesen ville fredag vide, hvorfor Steen Svartzengren ikke bare havde givet investorerne pengene, når han i november ifølge dokumentet skulle have været i besiddelse af dem.

»Det er måske derfor, jeg vælger at lave selvanmeldelsen. Netop fordi pengene ikke eksisterede,« sagde Svartzengren.

Er det noget falsk, du har sendt dem, spurgte Ditte Okman.

»Ja, det er det,« svarede Steen Svartzengren, der i øvrigt hævdede, at beløbet ikke var så stort som seks millioner kroner.

Han fortalte ikke, hvor mange penge det så drejede sig om.

Henrik Qvortrup spurgte den tidligere topdirektør, hvilken motivation han havde for at blive afhørt i radioen.

»Jeg sidder her i dag for at komme til orde i forhold til den personlige hetz og smædekampagne, der er kørt,« sagde han

Du taler om en hetz, men det er vel rimelig nok at beskylde dig for urent trav, når du går så langt som at melde dig selv til politiet, spurgte Henrik Qvortrup.

»Jeg vil bare gerne have den rigtige dokumentation frem,« lød svaret, hvorefter Svartzengren afviste at have brugt pengene på eksempelvis en bolig i udlandet til sig selv.

Anna Thygesen fortalte, at investorerne fortsat undrer sig over, hvor pengene er blevet af.

Hvis pengene er forsvundet som følge af dårlige investeringer, kan Steen Svartzengren jo blot vise det, mente hun.

»Det er gakkelak, at du ikke viser dem, hvorfor det er gået galt,« sagde hun.

»Jeg oplever, at der ligger en underliggende dagsorden om, at jeg skulle have formøblet pengene på et eller andet,« lød svaret fra Svartzengren.

Så bevis, at du ikke har det, opfordrede Anna Thygesen.

En opfordring Steen Svartzengren valgte ikke at tage op.