'DR-terrorist Anna Sol Jørgensen er en gammel kending, som vi patruljerer med stor og daglig interesse.'

Sådan indledes et indlæg 22. juni i år på bloggen Syrienblog.net. Her hænges en journalist i DR.dk ud med navn og billede. Det er hverken første eller sidste gang. Nu har både journalisten Anna Sol Jørgensen og DR fået nok.

»Det er en sag, som har kørt i nogle år. Og så får jeg en e-mail i weekenden, hvor de ret beset kalder mig en luder og tilbyder mig penge mod et blowjob. Det er lamt at hænge folk ud anonymt,« siger Anna Sol Jørgensen til B.T.

»Samtidig beskriver de mig på bloggen, så der næsten lægges op til, at andre skal holde øje med mig. Det er selvfølgelig ubehageligt, og det nærmer sig chikane eller stalking,« uddyber hun.

Dråben, der fik bægeret til at flyde over, faldt i weekenden.

Anna Sol Jørgensen havde skrevet en artikel, der omhandlede, at USA og udenrigsminister Mike Pompeo beskylder Assad-styret i Syrien for at stå bag et giftgasangreb.

Så tikkede der en e-mail ind.

Under overskriften 'Reklame eller læserbrev?' kunne Anna Sol Jørgensen blandt andet læse, at afsenderen mener, at hun blot fungerer som 'translatør/papegøje', der oversætter pressemeddelelser fra Donald Trump.

Og herfra udviklede e-mailen sig.

'Dine artikler er ren McDonald's. Fastfood, junkfood, intet andet. Det afspejler dig meget godt. Hurtig, nem og billig er dine kendetegn,' lyder det, inden det for alvor blev personligt:

'Du ser virkelig dum ud. Hvis du lader håret vokse lidt, så man rigtigt kan rive fat i det, og hvis du tager lidt lussinger helt uden at blive distraheret, så vil jeg gerne tilbyde dig 120 kroner for 30 minutters knælende deepthroat, hvor du kommer til at kravle nøgen rundt efter mig i halsbånd og snor. Det er trods alt mere, end Trump betaler dig.'

Sådan skriver en eller flere anonyme personer gemt bag e-mailen info@syrienblog.net.

Efter hun modtog e-mailen, besluttede Anna Sol Jørgensen sig for at lægge den på Twitter. Sammen med et sarkastisk tweet.

Til B.T. fortæller DR-journalisten, at det langtfra er første gang, hun enten modtager e-mail fra Syrienblog.net eller bliver hængt ud med billede og navn på selve bloggen.

»Som journalist er jeg vant til at få mange vrede e-mail om, at jeg ikke kan stave, at jeg burde tage mig sammen eller anden kritik, men den her sag er af en anden karakter,« siger Anna Sol Jørgensen til B.T.

Hun henviser til, at Syrienblog gennem længere tid har skrevet om hendes egen person – samt flere andre navngivne journalister og meningsdannere.

Anna Sol Jørgensen.

Anna Sol Jørgensen har personligt kunnet læse en beskrivelse af sig selv, se billeder fra sin Facebook-profil og sit fulde navn på bloggen. I et blogindlæg står der, at der holdes øje med hende.

Efter flere blogindlæg de seneste år på Syrienblog – der i 2013 og 2014 var i både danske og udenlandske medier for at hænge de såkaldte Syrienskrigere ud på bloggen – samt weekendens indlæg er Anna Sol Jørgensen gået til sin arbejdsgiver med sagen.

Her er den juridiske afdeling blevet involveret. Og man undersøger, om der er grundlag for en politianmeldelse, forklarer Anna Sol Jørgensen.

»Vi ved ikke, om det er en sag, vi kan vinde. Men det er også lige så meget for signalværdien. Journalister bliver i stigende grad hængt ud på blogs, på Facebook – som vi så det med Offensimentum – eller på 4chan. Det kan ikke være rigtigt, at man ikke kan passe sit job, uden at det skal resultere i sådan noget her,« siger Anna Sol Jørgensen.

B.T. har skrevet en e-mail til den anonyme blog og bedt om et interview i sagen.

Her lyder svaret, at man ønsker DR 'held og lykke' med en eventuel anmeldelse til politiet, som man ikke mener vil føre til domfældelse. Desuden lyder det i svaret, at Syrienblog ikke deltager i interview. Ligesom der på hjemmesiden ikke fremgår navne eller kontaktoplysninger på enkeltpersoner.

I et senere svar slås det fast, at man ikke ønsker at udtale sig om de forskellige blogposts eller e-mail til Anna Sol Jørgensen og andre journalister eller debattører.