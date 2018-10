Op mod 400 medarbejdere i DR får onsdag morgen et af den slags opkald, man helst vil være foruden.

Det er nemlig dagen, hvor cheferne i DR meddeler, hvilke medarbejdere de har i sinde at afskedige senere på måneden som følge af det sparekrav, som et flertal i Folketinget har pålagt DR.

En af dem, der ikke føler sig alt for sikker på sin fortsatte gang i DR Byen, er Rasmus Mark Pedersen, der er journalist på Orientering på P1 og desuden vikarierende vært på P1 Debat.

Han har tænkt nøje over, hvad han skal gøre, hvis bliver fyret, fortæller han i et privat Facebook-opslag.

Vi havde et møde, som handlede om hvordan man tager sig af hinanden. Så kommer man til at tænke over, at der uanset hvad er den masse, der kommer til at få det dårligt. Rasmus Mark Pedersen, journalist, DR

'Jeg har skrevet et provisorisk Facebook-opslag, lavet en sms-gruppe til familien, lavet en plan for hvem jeg skal ringe til, og hvad jeg gør. Det eneste, jeg ikke har styr på, er, hvor jeg skal drikke øl. Det er sgu lidt spøjst at få planlagt, men har været en god tankerække at gøre - selvom jeg håber ikke at udføre den,' skriver han.

I løbet af tirsdagen gik det for alvor op for ham, at hammeren snart falder.

»Vi havde et møde, som handlede om, hvordan man tager sig af hinanden. Så kommer man til at tænke over, at der uanset hvad er den masse, der kommer til at få det dårligt. Der gik alvoren virkelig op for mig, og det påvirker mig følelsesmæssigt,« siger han til B.T.

Han har aldrig prøvet at blive fyret, og selvom han ikke arbejder på en redaktion, der er lukningstruet, kan han ikke vide sig sikker.

Foto: Elisabeth Hamerik Schwarz Vis mere Foto: Elisabeth Hamerik Schwarz

»Jeg er alligevel i en afdeling, hvor man skal skære utroligt mange stillinger. Det handler om at dukke sig ned og binde snørebåndene, når sparekniven svinger,« siger han.

Selvom situationen er yderst ubehagelig, har Rasmus Mark Pedersen, der foruden at være DR-ansat også er formand for specialgruppen Journalisterne under Dansk Journalistforbund, lutter ros til over for både tillidsfolkene og ledelsen i den forløbne proces siden sparekravene blev meldt ud.

»Selvfølgelig kan man altid diskutere prioriteringer, og det håber jeg da også, at befolkningen og alle andre gør, men der skal jo prioriteres. Forløbet har sådan set været enormt værdigt. Det har givet en eller anden form for ro,« siger han.

De medarbejdere, der bliver fyret, får en opringning mellem klokken 8 og 11. Her vil de få at vide, at ledelsen har i sinde at fyre dem, og at de derfor skal til en samtale med deres nærmeste leder.

Så snart alle afskedigelser er sket i den enkelte afdeling, vil der komme en e-mail ud om, at samtalerne er gennemført.