I den noget omdiskuterede dokumentar 'Forfulgt af politiet' har DR i en sekvens tilføjet lyden af spark.

Det skriver Filmmagasinet Ekko.

Dokumentaren, der blev udgivet i oktober sidste år, handler kort fortalt om politiets behandling af en familie med syriske rødder og om den forsvundne teenager Farhad.

Sekvensen, mediet omtaler, er hvor en politimand sparker en anholdt mand fra familien.

I dokumentaren ser man på en overvågningsvideo en fod, der rammer den anholdte, mens man på lydsiden kan høre sparket.

Det er således ikke en lyd fra selve overvågningsvideoen, men derimod en lydeffekt, der senere er blevet tilføjet.

Og den lydmanipulation er problematisk, forklarer Thomas Pallesen, lektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, over for mediet:

»Ligesom man ikke må manipulere med videosiden, må man heller ikke manipulere med lydsiden. Seerne har en tillid til, at DR har kvalitetssikret familiens videomateriale og fundet det troværdigt. Når DR selv går ind og ændrer på materialet, undergraver de seernes tillid til DR,« siger han.

Over for Ekko bekræfter chefredaktør i DR, Thomas Falbe, at der er tale om en overvågningsvideo uden lyd, men at det ikke er usædvanligt, at man lægger reallyd eller andet lyd på, såfremt det mangler.

Den kunstige sparkelyd er dog ikke det eneste, dokumentaren er blevet kritiseret for.

For eksempel har justitsminister, Peter Hummelgaard (S), tidligere kritiseret DR for at bruge kraftige vendinger i dokumentaren, der fik mange til at tro, at politiet havde noget at gøre med Farhads forsvinden.

»Jeg synes, det har været under al kritik med de insinuationer, der er blevet skabt fra dokumentarskabernes side,« udtalte Hummelgaard på et samråd om den omstridte dokumentar.

»Familier med politiansatte har måttet genhuses på grund af trusler, fordi – lad os nu bare være ærlige – dokumentarskaberne har insinueret, at politiet skulle have haft noget at gøre med drengens forsvinden.«

Farhad blev fundet i Tyskland den samme måned, som dokumentaren løb over skærmene.