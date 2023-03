Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I den seneste periode er en lang række politikere, partier og embedsmænd blevet frarådet mod at have TikTok på arbejdstelefonen.

Og nu følger DR også i disse fodspor. Beskeden gælder udelukkende arbejdstelefoner og kommer efter Center for Cybersikkerheds (CFCS) advarsel mod at bruge appen.

Det skriver DR selv i en pressemeddelelse.

»Vi har naturligvis fulgt debatten tæt og gennemført en grundig vurdering af sikkerhedsrisikoen. På den baggrund frarådes alle medarbejdere nu at bruge og installere TikTok på arbejdstelefoner. For at sikre, at man fortsat kan arbejde journalistisk med mediet, når det måtte være nødvendigt, indkøbes der nu særskilte mobiler til TikTok-brug,« siger Niels Ammitzbøll, underdirektør for blandt andet HR.

DR stopper samtidig et igangværende pilotprojekt med en P3-profil på TikTok.

»Vi synes ikke, det hænger sammen, at vi selv udkommer gennem et pilotprojekt, når vi nu fraråder vores medarbejdere at bruge appen,« siger Niels Ammitzbøll.

Folketinget har blandt andet også frarådet brug af TikTok-appen på mobile enheder hos Folketingets medlemmer og ansatte.

For et par uger siden meddelte flere partier også deres medlemmer og ansatte, at de ikke måtte bruge appen på deres arbejdstelefoner.

Alex Vanopslagh (LA) og Rosa Lund (EL), der begge har været meget aktive på mediet, meddelte fredag til Politiken, at de havde slettet appen på deres arbejdstelefoner.

Også digitaliseringsminister Marie Bjerre (V) har slettet sin TikTok-profil som folketingsmedlem.