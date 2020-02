En diskussion om udkast til ny voldtægtslovgivning i en "upassende" tone, får DR til at fjerne P1-program.

DR har fjernet søndagens udgave af P1-programmet "Søndagsfrokosten" efter at være blevet kritiseret for at diskutere et alvorligt emne i en "upassende" tone.

Det oplyser Judith Skriver, der er redaktionschef i DR Kultur, Børn og Unge, på det sociale medie Twitter.

"Søndagsfrokosten" er et program, hvor tre kendte gæster diskuterer ugens aktuelle emner, mens de spiser frokost.

Gæsterne søndag var direktør i reklamebureauet Advice og tidligere forsvarsminister for Venstre, Gitte Lillelund Bech, jordemoder og debattør Karen West og lederskribent på dagbladet Information David Rehling.

De skulle blandt andet diskutere udkastet til en ændring af voldtægtslovgivningen.

Panelet diskuterede i den forbindelse studerende og debattør Liva Agger Jørgensens personlige historie fra Roskilde Festival, som hun havde delt i flere DR-programmer i ugens løb.

Her havde hun fortalt, at hun var blevet voldtaget af en mand under festivalen. Liva Agger Jørgensen har dog aldrig anmeldt hændelsen.

I programmet søndag diskuterede panelet blandt andet, hvorfor Liva Agger Jørgensen ikke sagde fra, løb eller råbte.

Her sagde Karen West blandt andet:

- Er du en barsk person, som jeg er, så kommer du ikke ud for det. Er du én, der ikke er sådan, så kan du da lande i den.

Efterfølgende har Liva Agger Jørgensen kritiseret, at paneldeltagerne mente, at hun skulle have ageret anderledes i situation.

Liva Agger Jørgensen siger, at hendes fortælling er blevet klippet sammen på en måde, så det ikke hænger sammen.

Samtidig blev emnet debatteret i en alt for munter tone, mener Liva Agger Jørgensen, som desuden kritiserer, at hun ikke fik mulighed for at forsvare sig.

På Twitter siger Judith Skriver i et svar til Liva Agger Jørgensen, at hun er enig i alle tre kritikpunkter:

- Alle tre forhold er klare fejl, som DR ser på med stor alvor og har besluttet at fjerne programmet.

- Jeg vil gerne give dig min uforbeholdne undskyld, siger Judith Skriver afslutningsvis.

/ritzau/