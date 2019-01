DR's sendeflade skal være modig, siger DR's generaldirektør, Maria Rørbye Rønn.

DR's sendeflade det næste halve år skal være præget af mod. Det sagde generaldirektør for DR Maria Rørbye Rønn på et pressemøde onsdag, hvor de kommende programmer blev præsenteret.

Det er den første præsentation af sendefladen, siden medieforliget i 2018 udløste en stor besparelse i DR og hundredvis af fyringer. De store besparelser blev dog ikke nævnt med et ord i introduktionen af sendefladen.

Generaldirektør Maria Rørbye Rønn fokuserede dog på, at mange øjne og holdninger hviler på DR.

- Der findes ikke nogen, der ikke har en holdning til DR, og det vi foretager os. Det må ikke spænde ben for, at vi prøver nyt og tør lave nyskabende programmer. Det handler om mod.

- Mod er for eksempel at lave en julekalender, der handler om sorg. Og man kan ikke lave drama i verdensklasse, hvis man er bange for at provokere nogen, sagde generaldirektøren med henvisning til serien "Herrens veje".

De programmer, der blev præsenteret som noget af det første til pressemødet, var dog et stort tema med flere programmer om mad.

Blandt andet et nyt program med Timm Vladimir kaldet "Maddysten", hvor hold af tre, der er i familie, skal konkurrere mod lignende hold i madlavning.

Andre programmer i det tema tæller et program om par, der er blevet overvægtige, mens de har været sammen, og et med Master Fatman, der i det viste klip skal lave øl.

Et andet varslet tema var de kommende valg til Folketinget og Europa-Parlamentet, hvor kommende vært Ask Rostrup lovede at tage vælgere, politikere og dækning alvorligt.

- Det er et kæmpe drama, hvor 1000 kandidater er oppe til den helt store jobsamtale med os alle sammen. Det skal vi tage alvorligt, sagde Ask Rostrup.

Desuden vil der for børn og unge være fokus på teknologi og kritisk forbrug af samme.

/ritzau/