Debatten om DR må ikke påvirke, hvordan mediehuset løfter sin opgave, siger generaldirektør.

2018 var et hårdt år for DR, hvor et meget omdiskuteret medieforlig med hidtil uset politisk stillingtagen til programfladen førte til krav om, at budgettet skulle barberes med en femtedel.

Det betyder færre programmer, og i 2020 vil kanaler blive lukket. Men det må ifølge generaldirektør Maria Rørbye Rønn ikke få indflydelse på, hvilke programmer DR laver, eller hvordan de bliver lavet.

- Det vigtige er, at uanset om vi skal lave mindre indhold, står DR tydeligt og med høj kvalitet.

- Det er også derfor, jeg gør noget ud af at tale om, at vi skal have mod til at tænke nyt og lave nye programmer. Det må debatten ikke spænde ben for, siger generaldirektøren.

På den programflade for foråret, der blev præsenteret onsdag, var der klassisk DR til den brede befolkning. Timm Vladimir lovede folkelig køkkendyst, og Ask Rostrup lovede nærværende valgdækning.

Der vil også komme en stribe dokumentarprogrammer om alt fra ungdomsliv til selvhad. Og her må medarbejderne ikke lade sig påvirke af, hvad der foregår i den politiske debat.

- Det er helt i orden, at der er en debat. Men det må ikke påvirke, hvordan vi laver de enkelte programmer.

- Vi skal lave programmer til de mange forskellige mennesker, der er i samfundet. Vi skal løse en samlet public service-opgave for hele befolkningen.

- Og her er det vigtigt, at vi har mod til at lave det, som vi mener, er rigtigt, anset om det buldrer og brager om ørerne på os, siger generaldirektøren.

Et eksempel på det er ifølge Maria Rørbye Rønn en stort anlagt serie i 2020, når det er 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark.

- Det er en afgørende historisk begivenhed for Danmark og en vigtig del af vores kulturarv.

- Den kommer helt sikkert til at skabe debat. Og der kommer til at være mange holdninger til den. Det glæder vi os til, for det er vigtigt, at vi stadig tør lave en vanskelig serie, siger Maria Rørbye Rønn, generaldirektør i DR.

