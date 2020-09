Kommunikation fra ledelsen skal sikre, at DR-ansatte ved, at krænkende adfærd er slut en gang for alle.

Ifølge Sandy French, nyhedsdirektør hos DR Nyheder, er alle retningslinjer og regler i DR på plads, når det kommer til grænseoverskridende adfærd.

Det siger hun, efter at 701 kvinder har underskrevet et brev mod sexisme.

Det gjorde de for at støtte tv-værten Sofie Linde. Ved årets Zulu Comedy Galla delte Sofie Linde personlige oplevelser fra sit arbejdsliv, som efterfølgende har starten debatten om krænkende adfærd i mediebranchen.

Der bliver for eksempel allerede spurgt til uønsket seksuel opmærksomhed i den årlige trivselsmåling hos Danmarks Radio.

- Det, der er tilbage at gøre, er tydelig kommunikation fra direktionen og ned gennem hele organisationen, så der ikke er nogen, der kan sige: "Det vidste vi ikke", siger Sandy French.

Sandy French opfordrer alle ansatte, der oplever eller overværer krænkende adfærd til at henvende sig.

Ligesom hos DR opfordrer Jyllands-Posten også sine medarbejdere til at gøre opmærksom på overtrådte grænser.

På den avisen fik alle medarbejdere i tirsdags en mail fra chefredaktør Jacob Nybroe. Her bad han alle om at henvende sig - selv med de mindste episoder.

