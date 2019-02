Danmarks Radio bliver kritiseret fra flere sider for nyt børneprogram om satanisme

'Jeg synes, at vi skal overveje at blive satanister ... Sådan nogle, der tilbeder Djævelen og ikke Gud.'

Onkel Reje – en fedtet og bramfri midaldrende mand – sidder i et musikstudie i færd med at overtale sin bedste ven, Brille, og barnet Krølle til at blive satanister. For 'alle rigtige heavyband er satanister', forklarer han.

De tre personer har en fælles drøm, nemlig at vinde det prestigefyldte 'Heavy-MGP', så de en gang for alle slår fast, at de er dygtige heavy metal-musikere. Mens Brille er tilbageholdende, er barnet Krølle helt vild med idéen om at blive satanist, for så bliver han jo 'rig og berømt'.

Scenen udspiller sig i det seneste afsnit af 'Onkel Rejes Heavyband', der bliver sendt på Danmarks Radios børnekanal Ramasjang. Målgruppen er børn i alderen tre til seks år, og programmet møder nu kritik fra flere, der mener, at en udsendelse, der behandler satanisme, langtfra er for børn.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Blandt andre Steen Skovsgaard, tidligere biskop i Lolland-Falsters Stift, som fortæller, at han er 'rystet' over afsnittet:

»Stakkels børn, som på den her måde lærer, at man uden videre kan lave en pagt med Djævelen. Man lærer dem jo, at en pagt med det onde er lig succes, og det er totalt afsporet,« siger han med det forbehold, at han blot har hørt om afsnittet.

»Jeg kan slet ikke se, hvorfor man skal lære børn om satanisme – og især ikke på den måde. De bør i stedet lære, at det onde skal man forsage og holde sig fra,« siger Steen Skovsgaard, der i dag er teologisk ph.d.-studerende på Aarhus Universitet.

I afsnittet bliver hverken Onkel Reje eller Krølle satanister. Selvom Onkel Reje godt nok vil spise et råddent æg og en regnorm for at blive det, må han sige fra, da han møder den udfordring at fortære en ostemad. Lettere fortvivlet tager de to kammesjukker hjem igen og møder der Brille. Han sidder på knæ og beder fadervor. Det har han gjort 665 gange, fortæller han, i håb om, at Gud vil tilgive hans venner, de to kommende satanister.

Selvom den sekvens kan ses som et forsøg på at vise, at man ikke bør vælge den sataniske vej, forherliger programmet fortsat satanismen, mener Niels Jørgen Cappelørn, der er professor emeritus ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns Universitet:

»Man forsøger enten at banalisere eller at gøre grin med en dyrkelse af Satan på en måde, som umiddelbart virker uskyldig. Men historien viser, at satanismen kan være meget farlig at involvere sig i,« siger han blandt andet med reference til 2004, da en 26-årig mand, der havde forbindelse til et satanisk black metal-miljø, skar halsen over på en katolsk præst i Chile.

Danmarks Radio har ikke kunnet svare på henvendelser inden Kristeligt Dagblads deadline. Pelle Møller, redaktør på Ramasjang-kanalen, har dog tidligere forklaret om den provokerende Onkel Reje, at han ”er skør, fræk og repræsentant for den humor, som børnene i Ramasjangs målgruppe dyrker”.