DR har ansat en direktør for Kultur, Børn og Unge.

Det bliver Henrik Bo Nielsen, som skal løfte opgaven i det helt nye område, som er opstået efter, at DR i september meldte en ny organisation ud.

Henrik Bo Nielsen kommer fra en stilling som administrerende direktør for museerne i Roskilde og har tidligere været direktør hos både Det Danske Filminstitut og Dagbladet Information.

»Det er en kæmpeopgave, som jeg går til med både glæde og ydmyghed. Jeg noterer mig, at uanset om jeg læser medieforlig, public service-aftale eller planen for det nye DR, er alle enige om et: Når det gælder kultur, børn og unge, er DR den fuldstændig centrale institution, der skal sikre borgernes adgang til kvalitetsindhold og kulturelle oplevelser,« siger Henrik Bo Nielsen til DR.

Han bliver chef for et helt nyt område, idet DR som følge af den nye organisation har samlet de tre hidtidige indholdsområder Danmark, Nyheder og Kultur i to helt nye: Nyheder Aktualitet og Distrikter og Kultur, Børn og Unge.

Som direktør for Kultur, Børn og Unge får Henrik Bo Nielsen det øverste ansvar for børne- og ungeområdet, videnskab, livsstil, drama, kultur samt ensembler og Koncerthuset.

Henrik Bo Nielsen er født og opvokset i Vendsyssel. I dag bor han på Frederiksberg og har to døtre på seks og 10 år sammen med sin kone, redaktør Mette Højbjerg.

Indtil Henrik Bo Nielsen tiltræder den 1. april 2019 vil mediedirektør Henriette Marienlund fortsætte som fungerende direktør for Kultur, Børn og Unge.