Afskedigelserne i DR får nu konsekvenser for dagens og morgendagens sendeflade. Det skriver Mediawatch.

»Vi kommer til at forkorte en del af vores udsendelser, Radioaviserne og TV-Aviserne, og så er der nogle programmer, der udgår,« siger nyhedsdirektør i DR, Sandy French, til Mediawatch.

Det drejer sig om de to P1-programmerne 'Orientering' og torsdagens 'P1 Morgen' samt tv-programmerne 'DR2 Dagen' og 'Deadline'.

DR Syd, DR Sjælland og DR Østjylland har nedlagt arbejdet onsdag i sympati for de fyrede medarbejdere og protest over nedskæringerne.

Fakta FAKTA: Her er indholdet af DR's spareplan DR er af regeringen og Dansk Folkeparti pålagt besparelser på 20 procent i årene 2019-2023. DR skal spare 20 procent om året frem mod 2023, besluttede regeringen og Dansk Folkeparti tidligere i år. Her kan du læse indholdet af første del af spareplanen, som løber frem til 2021. * I alt skal der spares 420 millioner kroner om året. * 382 stillinger er nedlagt - heraf 26 chefstillinger. * DR skærer antallet af flow-tv-kanaler fra de nuværende seks til tre fra 2020. * DR K og DR2 samles under et nyt DR2 med fokus på både samfund og kultur. * DR3 og DR Ultra lukker som flow-kanaler, men fortsætter som digitale universer. * På radioområdet nedbringes DR's nuværende otte kanaler til fem. * P1, P2, P3, P4 og P5 bevares. De tre kanaler, der lukker, er P6 Beat, popkanalen P7 Mix og jazzkanalen P8. * Områderne sport, underholdning, livsstil og udenlandsk fiktion bliver beskåret. * Den regionale dækning bliver styrket. Samtidig går DR's tv-drama, indhold til små børn, dokumentar samt kor og orkestre fri af besparelser. * I 2021-2023 skal der spares yderligere 250 millioner kroner om året. DR har endnu ikke lagt sig fast på, hvordan det konkret skal ske. Kilder: DR og Journalisten.dk. /ritzau/

Det er ikke tilfældet i DR Byen, understreger DR's nyhedsdirektør overfor Mediawatch. Alligevel har fyringerne betydet, at DR har været nødsaget til at pille udsendelser af programfladen.

DR har i alt nedlagt 382 stillinger i forbindelse med nedskæringerne, der skal finde 420 mio. kr. frem mod 2021.

DR's spareplan er en konsekvens af medieforliget mellem regeringen og Dansk Folkeparti, hvor DR blev pålagt at spare 20 procent på budgettet.

Det har også betydet, at en række tv- og radiokanaler lukker.