Efter fem år, to måneder, ti dage og et par dommedagsprofetier fra lægerne kunne Dot Wessmans datter, Johanne Wessman, for første gang gå op til tanken.

Familien havde ellers hørt en masse forskellige udmeldinger fra lægerne om, hvad der var muligt og ikke var muligt for Johanne Wessman, der den 1. februar 2015 var involveret i en alvorlig trafikulykke.

Her mistede Johanne herredømmet over sin bil på Helsingørmotorvejen og kolliderede med nogle træer. Efter redningsfolkene fandt hende fastklemt og bevidstløs i bilen, kæmpede Johanne Wessman i fem uger for sit liv på hospitalet. Heraf tre af ugerne i koma. Da hun slog øjnene op, var hun delvist lammet og uden sprog.

Men påskelørdag tog Johanne Wessman turen. Med et godt greb om sin rollator og med en støtteperson ved siden af gik hun selv op til tankstationen for at købe lidt ind.

Ud over kampgejst har det også krævet hård genoptræning for Johanne Wessmann at nå dertil, hvor hun er i dag. Foto: Privat.

»Den største kamp er at lade være med at tro på, hvad der bliver sagt - inden for fornuftens grænser selvfølgelig. Man skal aldrig lade sig slå ud af dårlige meldinger,« fortæller Dot Wessman, der sammen med Johanne håber, at andre i lignende situationer også vil være kritiske overfor negative meldinger med ting, der ikke kan lade sig gøre og turde udfordre det.

For familien Wessman er det så stor en sejr, at Dot Wessman, ikke har kunnet lade være med at dele den store begivenhed med sine venner på Facebook.

»Kigger man på min Facebook, deler jeg aldrig noget privat, men det her betyder så meget for mig. Det er en kæmpe sejr, at hun pludselig kan gå til tanken.«

For Dot og Johanne Wessman betyder det, at de ting, vi andre måske tager for givet, nu endelig bliver virkelighed for dem igen.

»I de sidste fem år har vi ikke kunnet gå til tanken og købe en is, men det kan vi nu. Alle vil gerne være en del af det almene, hvor man handler og har en frihed. Det blev ændret fra den ene dag til den anden, og det har taget over fem år, til at vi igen kunne købe en is på tanken. Hun har været fanget i sin egen krop,« fortæller Dot Wessman.

Johanne Wessman har sin egen lejlighed i huset, hvor Dot Wessman og Morten Messerschmidt bor. Derfor vidste Dot Wessmann også godt, at Johanne havde planer om at gå til tanken.

»Egentlig troede jeg, at det var mig, der skulle med på tanken. Men det blev det ikke. Og det er fint, for nu blev det lidt før, og det er det vigtigste,« fortæller Dot Wessman, der sammen med manden Morten Messerschmidt og resten af familien Wessman står for den daglige genoptræning af Johanne.

Og den store dag skulle indvies. Derfor har Dot og Johanne Wessman også taget et billede af den indkøbspose, Johanne bar sine varer i fra tanken, for at forevige sejren.

At Johanne Wessman skulle gå til tanken, lå ellers ikke lige i kortene - ifølge lægernes profetier.

Familien Wessman har nemlig fået en masse at vide om, hvad der vil blive muligt, og ikke mindst hvad der ikke vil blive muligt for Johanne.

»Efter ulykken sad Johannes højre hånd tæt oppe mod kroppen og var ubevægelig. Vi fik at vide, at den skulle vi ikke fokusere på til genoptræning, for den vil aldrig blive god, men i dag kan hun både skrive med den og holde om om kop,« fortæller Dot Wessman.

De fik også at vide, at Johanne Wessman aldrig vil få sit sprog tilbage, og at hun vil komme til at tale igennem en talemaskine. Men sådan gik det heller ikke. Johanne har i dag et sprog, som alle forstår. Hun taler fantastisk og går til tale og sang.«

Ifølge Dot Wessman er det Johannes fighterånd, der har gjort, at hun er nået så langt.

»Det er Johanne selv, der har været motiveret. Hun har ikke villet høre på det, når lægerne har snakket om det umulige.«

Sejren har Dot og Johanne Wessman da også valgt at fejre. De har bestemt sig for, at de sammen skal til New York. En flyvetur, der tidligere har været for lang til Johanne.

»Hun er meget glad for musicals, så nu skal vi derover og se sådan en. New York er en lidt hårdere rejse en Cannes, hvor vi tidligere har været, men den tur kan hun godt klare nu.«