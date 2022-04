»Det er simpelthen så langt ude, det her.«

Sådan lyder ordene fra Dorthe Brauner Jensen, efter hun mandag morgen blev vækket af en politibetjent, der kunne fortælle, at hun var sigtet for hærværk.

Det sker, efter hun lørdag gav et æble til en hest på Molslaboratoriet.

»Jeg bliver ringet op af en politimand og er simpelthen sigtet for at give en hest et stykke æble,« siger hun tydeligt frustreret.

Den kontroversielle sag startede for flere år siden, da heste og kvæg i 2016 blev sat ud i en indhegning på Mols. Projektet er såkaldt rewilding, og det betyder, dyrene ikke fodres.

Det har ført til anmeldelser, beskyldninger og mange store følelser fra dyreelskere, der mener, at dyrene sulter og er i dårlig forfatning.

Om Rewilding Mols Rewilding Mols på Molslaboratoriet blev indviet den 26. november 2016 og er et af de mest ambitiøse rewildingprojekter i Danmark. Med 120 hektar omfattet af projektet er det beskedent af størrelse, men naturen er mere varieret og artsrig end de fleste andre steder, og graden af menneskelig indgriben er reduceret til et minimum. Der er offentlig adgang overalt på arealerne, og der afholdes mange guidede ture. Bemærk, at heste og kvæg lever vildt og er ganske sky og aldrig opsøgende. Det er strengt forbudt at fodre, og man skal altid holde god afstand til dyrene. Etableringen af Rewilding Mols blev i 2016 støttet med 1,2 millioner kroner af Den Danske Naturfond. Projektet modtager ingen offentlig støtte og finansieres af den ordinære drift, brugerbetaling og frivillige bidrag. Kilde: Naturhistorisk Museum Aarhus.

Derfor har en gruppe taget sagen i egen hånd, og de fodrer dyrene vinteren over, mens der ikke er meget græs for dem at tage af.

Og det er netop denne fodring, der nu koster Dorthe Brauner Jensen en sigtelse. Molslaboratoriet og politiet mener nemlig, det er hærværk at fodre dyrene.

»Jeg er ikke nervøs over sigtelsen, men selvfølgelig synes jeg, det er træls, at jeg nu skal bruge energi på det. Jeg er nok mere vred, end jeg er nervøs,« siger Dorthe Brauner Jensen og fortsætter:

»Dyrene går derude i en elendig forfatning. De er tynde og udsultede, de har lus, og deres hove er flækkede. Jeg synes, det er skræmmende, og jeg er rystet over, dyrene går rundt i den tilstand. Hvordan kan den dyremishandling være lovlig?«

Det har kostet Dorthe Brauner Jensen en sigtelse at give en hest på Molslaboratoriet et stykke æble. Vis mere Det har kostet Dorthe Brauner Jensen en sigtelse at give en hest på Molslaboratoriet et stykke æble.

Dyrene går ellers en bedre tid i møde, da det varmere vejr gør, der er mere græs, de kan spise.

Derfor mødtes gruppen også en sidste gang for denne vinter i lørdags ude ved dyrene.

»Der giver jeg så en hingst det her berømte stykke æble, som koster mig en sigtelse. Molslaboratoriet havde fået nys om, vi ville komme, så de havde tilkaldt politiet,« fortæller Dorthe Brauner Jensen.

Foto: Lotte Bøgedal Vis mere Foto: Lotte Bøgedal

Dorthe Jensen bor ikke selv i nærheden af Molslaboratoriet, men hun har løbende fået tilsendt billeder af dyrene derude fra. Og det gjorde indtryk, da hun i lørdags stod over for dem.

»Når man står der foran dyret og kan se, hvor elendigt de har det, så bliver jeg virkelig vred og harm.«

Hun fortryder dog ikke, at hun eller andre har fodret dyrene vinteren over.

»Jeg fortryder bestemt ikke. Nu håber jeg, politiet vil se på vores anmeldelser med alvor, nu hvor vi er blevet sigtet i sagen. Forhåbentlig kan det komme dyrene til gode. Jeg tror også, deres sag bliver svær at løfte i retten,« siger hun og uddyber:

»De har i hvert fald lagt linjen, hvis jeg bliver dømt for det. Der må godt nok komme en del sigtelser i fremtiden, når hr. og fru Danmark glemmer en leverpostejmad i en af naturparkerne eller taber en myslibar fra lommen.«

Bo Skaarup, der er museumsdirektør på Naturhistorisk Museum, der står bag Molslaboratoriet, understreger, at museet følger lovgivningen..

»Museets egen dyrlæge, Fødevarestyrelsens kontroldyrlæger og gældende lovgivning er dem, vi arbejder under. Vi kan kun henvise til vores hjemmeside under rewilding, hvor alle veterinærkontroller er tilgængelige, og vi har ingen anmærkninger« siger han og afslutter:

»Det er et postulat eller en holdning, at de har det dårligt, som baserer sig på noget andet, end kontrolmyndighederne har konkluderet. Jeg ønsker ikke at kommentere yderligere på den konkrete sag, fordi den er overgået til politiet.«