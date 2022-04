Dorthe Madsen kunne ikke få billederne ud af sit hoved. Af de små pindsvin, der led i Ukraine. Hun blev nødt til at tage affære.

»Jeg har et gigantisk netværk af pindsvineplejere over hele Europa. Så jeg satte dem i kontakt med hinanden, så de kunne få den rette hjælp,« fortæller Dorthe Madsen og uddyber:

»Jeg havde det så skidt de dage, fordi jeg ikke vidste, hvad der ville ske med pindsvinene. Det var virkelig nogle neglebidende dage, må man sige.«

For det var ikke ufarligt, da Dorthe Madsens kontakt i Ukraine, Magdalena Lorenz-Michalczyk, fragtede de 11 pindsvin fra Ukraine til polen. Men redningsaktionen lykkedes.

»Det var en glædens dag, da de blev reddet. Det var så fantastisk. Vi havde været så bekymrede, Magdalena kørte helt alene med dem, og det er jo ikke ufarligt. Vi var så bange for, om der ville ske noget. Men det var et kæmpe rush, da jeg modtog billedet, at nu var pindsvinene i sikkerhed på bagsædet af bilen, der var kommet til Polen,« siger Dorthe Madsen.

11 pindsvin blev reddet ud af Ukraine. Vis mere 11 pindsvin blev reddet ud af Ukraine.

Siden fandt Dorthe Madsen ud af, at hun faktisk kunne gøre en forskel for dyrene i Ukraine. Derfor lavede hun et opslag på Facebook, hvor hun søgte donationer til dyremad.

I løbet af ugen regner hun med at sende 300-500 kilo afsted.

»Jeg ved godt, jeg ikke kan gøre så meget i det store billede, men lidt kan jeg da gøre,« siger Dorthe Madsen.

Dorthe Madsen har et stort dyrehjerte, og selvom hun er klar over, at menneskeliv er førsteprioriteten, smerter det hende, at der ikke gøres mere for dyrene.

»Det gør mig ked af det, at vi laver sådan en stor indsamling i Danmark og samler næsten en milliard kroner ind, og så går ingen penge til dyrene. Dyrene har så meget brug for hjælp dernede,« siger hun og fortsætter:

»Jeg ved godt, at sikkerheden for mennesker er det vigtigste. Vi skal passe på de mennesker, der er der. Hvis de bliver skudt, er der heller ingen til at hjælpe dyrene alligevel.«

Hun er selv pindsvineplejer i Danmark, men hendes hjerte banker også for andre dyr, hun forsøger at hjælpe.

»Det er ikke kun pindsvin, jeg elsker, det er også andre dyr. Jeg er helt tosset med egern. Men jeg har et meget specielt forhold til pindsvin, det er et skægt dyr,« siger hun.

Dorthe Madsen er vildtpasser i dyrenes beskyttelse og derfor gør det så ondt at se på dyr lide, hvor hun ikke kan hjælpe.

»Det er hjerteskærende. Jeg har det rigtig træls med at vide, at der ikke er særlig mange, der hjælper dem. Jeg ved, de gør, hvad de kan, men jeg har det virkelig ikke godt med det,« siger hun.