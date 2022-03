Da hun ser den unge mand tage sin hånd ned i bukserne og bevæge den frem og tilbage, begynder hendes hjerte at hamre.

Dorthe Hansen Nymann var bare ude at gå en aftentur med den hund, hun passer. Klokken var cirka 21.30, da hun ser den unge mand for første gang.

»Der kommer han løbende virkelig stærkt forbi mig. Jeg tænker ikke noget udover, at han løber virkelig hurtigt,« fortæller Dorthe Hansen Nymann.

Hun passer tit den samme hund, og hun går altid samme rute i Lystrup. Men onsdag aften bemærkede hun den hurtigtløbende unge mand.

Hun fortsatte ad den vanlige rute, men da hun møder en anden hundelufter, beslutter hun sig for at gå en anden vej. Hunden Solo, kan nemlig ikke lide andre hunde.

»Så står han der lige pludselig igen. Den samme fyr, der kom løbende. Jeg tænkte, det var underligt, han nu igen var der. Han stod ikke med en mobil eller noget, han stod bare. Men jeg tænkte, han måske ventede på manden med hunden,« fortæller Dorthe Hansen Nymann.

Dorthe Hansen Nymann fortsætter med Solo. Men da de når en lille sti, står den unge mand der pludselig igen. For tredje gang.

»Så tager han hånden ned i bukserne og begynder at bevæge hånden frem og tilbage. Jeg råber bare ‘STOP’. Så skynder jeg mig at hive hunden den anden vej, og mit hjerte begynder at hamre helt vildt,« fortæller Dorthe Hansen Nymann.

Herefter gik hun med hastige skridt til hjemmet i Lystrup, indtil hendes hjerte sank, da hun så sin mand.

»Jeg siger bare til min mand, ‘der er en mand efter mig!’, og han skynder sig ud at råbe, men der er selvfølgelig ikke nogen,« forklarer Dorthe Hansen Nymann.

Hun har ikke set den unge mand siden, og hun kunne heller ikke genkende ham.

Dorthe Hansen Nymann forsøger at vende den ubehagelige episode, selvom den sidder i hende.

»Det er klamt, og vi kan godt grine lidt af det. Jeg er 55 år gammel, hvad vil han med sådan en gammel kone som mig? Men alligevel kan jeg da mærke det. Jeg har haft låst døren hele dagen herhjemme, og normalt plejer den at stå åben, så hunden kan komme ud,« fortæller Dorthe Hansen Nymann og fortsætter:

»Jeg kan jo ikke lade være med at tænke, om han har holdt øje med mig. Det var virkelig ubehageligt. Og jeg kan godt mærke, at det sidder i mig. Nu falder mørket på igen, og jeg har sagt til min mand, at han går tur med hunden her til aften. Jeg plejer ellers ikke at være bange, men det er virkelig en forskrækkelse.«

Parret lavede derefter et opslag på Facebook, hvor de fortalte om den ubehagelige episode for at advare andre i området.

»Så er der jo nogle fjollede hoveder, der skal tagge deres venner og skrive ‘kom nu hjem, Anders’ eller sådan noget. Jeg gider ikke kommentere på det. Heldigvis var det ved at være sent, så vi lukkede ned, det gad vi ikke kigge på,« siger Dorthe Hansen Nymann.

Efterfølgende har en anden kvinde kontaktet dem og fortalt, hun har haft samme oplevelse med en mand, der passer til beskrivelsen.

Parret har sammen en 22-årig datter, og det er særligt det, der gør ondt på Dorthe Hansen Nymann.

»Vores datter er den smukkeste pige på denne jord. Tænk, hvis der skete hende noget. Han er jo syg, det er jo ikke normal adfærd. Tænk, hvis det var min datter eller en anden ung pige, der mødte ham,« afslutter Dorthe Hansen Nymann.