Torsdag fik Dorthe Østerlund Knudsen et noget uventet besøg i sit lille rækkehus uden for Odense.

Det var to mænd fra Fødevarestyrelsen, der bankede på. De ville lige indenfor og tale med den 57-årige førtidspensionist.

»De sagde, at de havde fået en anonym anmeldelse og begyndte at fortælle mig om skraldereglerne. At man ikke må videregive den mad, man finder,« siger Dorthe Østerlund Knudsen.

Da Dorthe blev førtidspensionist i begyndelsen af året efter længere tid med depression og angst, begyndte hun at skralde og give maden videre til andre, der havde brug for det:

»Det har betydet sindssygt meget for mig. Det der med, man ikke kan komme på arbejdsmarkedet længere – det er som om, man mister en smule af sin identitet. Og det her med at kunne hjælpe andre, har givet mig en større livslyst og har gjort, at jeg kom ud hver dag,« siger Dorthe Østerlund Knudsen.

Hun fortæller, at hun fandt ud af, hvor mange i hendes nærområde, der havde det svært økonomisk og begyndte derfor at lave opslag i lokale Facebook-grupper.

Her postede hun, hvilket mad hun havde skraldet, og at folk kunne komme og hente det hos hende.

Fødevarestyrelsens advarsel, som de gav til Dorthe Østerlund Knudsen. Vis mere Fødevarestyrelsens advarsel, som de gav til Dorthe Østerlund Knudsen.

Og det gjorde hun, selvom hun godt kendte til reglen om, at man ikke må give det mad videre, som man har skraldet.

»Reglen om, at skraldere ikke må hjælpe andre, den synes jeg – undskyld udtrykket – er til at lukke op og skide i.«

Så du tænkte, du kunne tilsidesætte reglerne for at hjælpe andre?

»Jeg havde det sådan, at jeg var nødt til at gøre, hvad jeg kan. Jeg har, hvad jeg skal bruge. Hvis jeg kan hjælpe andre, så giver det også mig noget.«

Dorthe Østerlund Knudsen har en lille idé om, hvem der kunne stå bag den anonyme anmeldelse – og det er ikke nogen i Facebook-grupperne, hun mistænker, siger hun. Men nærmere vil hun heller ikke komme det.

Stopper du så med at hjælpe andre på den måde nu?

»Ja, det er jeg jo nødt til. Jeg kan i hvert fald ikke gøre det på den måde her. Fordi så vanker der en bøde. Og selvom jeg har, hvad jeg skal bruge, er det ikke sjovt at skulle af med penge for at hjælpe andre.«

Fremover vil hun tilbyde folk, at de kan køre ud og skralde sammen med hende, siger hun.

Problemet er bare, at der er mange, der ikke har ressourcer, tid eller overskud til at tage turen. For eksempel enlige mødre, ældre og handicappede, fortæller Dorthe Østerlund Knudsen.