»Jeg blev meget overrasket. Jeg føler mig lidt smidt under bussen, nu hvor jeg får at vide, at jeg ikke kan rejse og bruge mit coronapas alle steder.«

Sådan siger 44-årige Dorthe Adelsbech, der arbejder som sundhedsplejerske i Faxe Kommune.

Hendes udmelding kommer efter, at hun for nylig fandt ud af, at hun og omkring 150.000 andre danskere, der har fået første stik med AstraZeneca-vaccinen og efterfølgende et stik med enten Moderna- eller Pfizer-vaccinen, ikke kan rejse alle steder i verden.

Årsagen er, at det er op til hvert enkelt land at vurdere, om de vil godtage en 'krydset' vaccination. Altså en vacccination, hvor personer har fået stik med to forskellige vacciner.

»Jeg har jo fået vaccinerne, fordi det er vigtigt, at jeg ikke bliver smittet, fordi jeg så ellers ikke vil være i stand til at passe mit arbejde. Jeg har sammen med mange andre danskere gået et helt år og passet på og ikke set særlig mange mennesker. Derfor føler jeg mig lidt smidt under bussen, når jeg så får at vide, at der er nogle lande, man ikke kan rejse til,« siger Dorthe Adelsbech.

Hun og familien står ikke lige for at skulle rejse, men hun synes, der er noget principielt i, at myndighederne ikke har lagt en plan for hende og de andre, der har fået en krydsvaccination.

Med det mener hun for eksempel, at det endnu ikke vides, om denne gruppe så på et senere tidspunkt skal have et tredje stik, så de har to stik med samme type vaccine.

»Man efterlades nemt til at føle, at man er med i et stort forsøg, og at præmissen hele tiden tilpasses de udfordringer, staten står overfor, i højere grad end vores reelle ve og vel,« siger Dorthe Adelsbech og tilføjer:

Dorthe fik sit første stik i februar 2021. Foto: Privat. Vis mere Dorthe fik sit første stik i februar 2021. Foto: Privat.

»Først blev vaccinen fra AstraZeneca trukket tilbage, og så gik der tre måneder, før vi fik en anden vaccine. Som frontpersonale har vi følt os lidt ladt i stikken,« siger hun.

Udenrigsministeriet har ikke kunnet oplyse til B.T., hvilke konkrete lande der ikke tillader 'krydsvaccination'.

Folk bør selv orientere sig om regler for det specifikke rejsemål, som man er interesseret i, på den enkelte ambassades hjemmeside, lyder det i en mail til B.T. fra Udenrigsministeriet.

B.T. har desuden været i kontakt med Sundhedsministeriet for at spørge til, hvordan ministeriet vil sikre, at denne gruppe får et gyldigt vaccinationspas, som de kan bruge på alle rejser, de måtte ønske at foretage på nuværende tidspunkt. Her lyder svaret:

Næsten 1,7 millioner danskere har fået første stik af en coronavaccine. Foto: Henning Bagger Vis mere Næsten 1,7 millioner danskere har fået første stik af en coronavaccine. Foto: Henning Bagger

»Formålet med EU-certifikatet er at lette den frie bevægelighed vha. dokumentation af vaccination, test eller tidligere smitte med covid-19. Forhandlingerne om forordningen er i gang, og forordningen forventes at træde i kraft ultimo juni 2021. Der er derfor ikke nogen, der er berørt af dette på nuværende tidspunkt,« skriver ministeriet og tilføjer:

»Sundhedsstyrelsen har oplyst, at en række EU-lande også anbefaler færdigvaccination med mRNA (teknologien, som Pfizer og Moderna bygger på, red.), og der pågår nu et arbejde sammen med andre EU-lande om, hvordan problemstillingen håndteres, inden forordningen træder i kraft.«

På spørgsmålet om, hvorvidt gruppen med krydsvaccination senere vil modtage et tilbud om et ekstra stik med Moderna eller Pfizer, så de undgår, at krydsvaccinationen volder dem problemer i forbindelse med rejser, svarer ministeriet:

»Sundhedsstyrelsen anbefaler færdigvaccination med én dosis af en mRNA-vaccine, og denne anbefaling følges.«