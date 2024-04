Da Dorthe Stief Christensen for et par år tilbage stoppede på sit gamle arbejde, sendte hendes kollegaer hende afsted med en stor reception, taler og en skål i bobler.

Men festen blev hurtigt afbrudt, og en ambulance tilkaldt.

Det var hverken første eller sidste gang, at den i dag 57-årige kvinde befandt sig i en livstruende situation.

»Det var en stor stressbelastning, og infektioner kunne ramme fra den ene time til den anden. Jeg kunne have en rigtig dejlig dag, der så endte på den måde. Sådan var mit liv,« siger Dorthe Stief Christensen.

Siden Dorthe Stief Christensen var barn, har hun lidt af leddegigt.

En sygdom, man kan behandle med immundæmpende medicin, der både hjælper på gigten, men altså også gør ens krop mere modtagelig over for infektioner.

Og dem fik hun. Gang på gang.

I 2009 blev hun derfor sat i forebyggende antibiotikabehandling mod infektioner i blæren.

Men året efter blev hun også smittet med en multiresistent bakterie på hospitalet, og så startede det rigtige mareridt:

»Jeg fik alle mulige former for antibiotika, men der var intet, der virkede. Hver gang jeg skulle på hospitalet skulle jeg isoleres, og jeg måtte ikke rejse. Den er grim at få med sig,« siger Dorthe Stief Christensen.

Hun er således én af mange patienter, der har oplevet konsekvensen af antibiotikaresistens.

I mange årtier har antibiotika været et mirakelmiddel indenfor lægevidenskaben, men udviklingen halter, alt imens bakterierne er blevet mere og mere modstandsdygtige over for medicinen.

Dorthe Stief Christensen fik en resistent bakterie på hospitalet, der gjorde, at antibiotika ikke virkede på hende. Det har hun lidt store konsekvenser af. Foto: Privat Vis mere Dorthe Stief Christensen fik en resistent bakterie på hospitalet, der gjorde, at antibiotika ikke virkede på hende. Det har hun lidt store konsekvenser af. Foto: Privat

Samtidig er der ikke blevet udviklet ny antibiotika, der kan bekæmpe de resistente bakterier.

Det forklarer direktør hos Gigtforeningen, Mette Bryde Lind, der kalder det et »kæmpe stort problem,« som kun vil vokse sig større, hvis man ikke gør noget. Nu.

»Det har fatale konsekvenser for alle sårbare grupper – og det er rigtig mange. De patienter, der ikke kan tåle antibiotika, får fuldstændig ødelagt deres liv,« udtalte hun til B.T. onsdag.

At antibiotikummet ikke virkede på den 57-årige, betød at hun i årene op til 2019 var inde og ude af hospitalet.

Måtte tage lange sygemeldinger fra sit arbejde som socialrådgiver. Ikke mindst blev hun flere gange ramt af blodforgiftninger, der var livstruende.

Til sidst traf hun et valg om at få indlagt et kateter, som fører urinen ud, der nu forebygger infektioner.

I dag har hun som følge af de mange infektioner og antibiotikaresistens en kronisk nyrenedsættelse. Den ene virker simpelthen ikke længere.

»Jeg kunne ikke blive ved med at leve på den her måde, men siden jeg fik kateteret, er det faldet mere til ro,« siger Dorthe Stief Christen.

