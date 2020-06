Selvom Dorte Møller Pedersen i hele sidste uge havde mistanke om, at hun var smittet med corona, sendte hun alligevel sønnen afsted til fest om lørdagen.

Og det var en rigtig dum beslutning, som hun selv beskriver det - for Dorte Møller Pedersen fik samme aften svar på sin coronatest: Den var positiv. Det skriver TVMidtVest.

Historien kommer efter, at det i sidste uge fik store konsekvenser for 11 skoler i Nordvestjylland, at én smittet elev fra Højslev Skole i Skive havde været til fest med en masse andre elever fra forskellige skoler. Den smittede var Dorte Møller Pedersens søn.

»Det er noget lort, for at sige det rent ud. Det var en rigtig dum beslutning at sende ham afsted,« uddyber hun til B.T.

Dorthe Møller Pedersen havde mistanke om, at hun var smittet, fordi hun gennem sit arbejde i hjemmeplejen havde været sammen med andre smittede.

Alligevel valgte hun ikke at hente sønnen hjem fra fest, hvor omkring 40 unge mennesker fra forskellige skoler deltog.

»Da jeg fik svaret fra testen, spekulerede jeg over, hvad jeg skulle gøre. Burde jeg hente ham? Det valgte jeg ikke at gøre, for jeg vil heller ikke skabe en panikreaktion. Der var ikke så meget at gøre i den situation.«

Dagen efter festen blev sønnen, 16-årige Martin, testet for corona. Den var først negativ. Men da sønnen er i højrisiko for smitte, fordi Dorte Møller Pedersen selv var positiv, skulle han testet igen onsdag. Testen var positiv.

»Vi var hurtige til at få det meldt ud til klasselæreren, at Martin var positiv. Hun sendte beskeden videre til skolelederen,« siger Dorthe Møller Pedersen.

Herefter blev det meldt videre til skolelederen, der informerede alle involverede elever.

De elever er nu blevet testet, og indtil videre har der kun været negative testsvar. Men alle eleverne skal ligesom Martin testes igen.

»Jeg synes da, det vil være træls, hvis vi havde været med til at smitte andre. Det vil være noget lort,« siger Dorte Møller Pedersen.