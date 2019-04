Hvis du så Dorte Ejsing-Duun på gaden i dag, ville du aldrig gætte på, at hun har levet det liv, som du ved meget mere om, når du har læst denne artikel til ende.

Dorte er nemlig en køn, 52-årig kvinde. Dorte går i pænt, moderigtigt tøj. Dorte ligner en sund kvinde i sine bedste år.

Men Dorte gemmer på en hemmelighed. I hvert fald for dem, der ikke kender hende.

En hemmelighed, der indebærer massive mængder alkohol, et tumultarisk parforhold, mistet samvær med sin søn og selvmordstanker.

Da 51-årige Dorte Ejsing-Duuns misbrug var på sit højeste, var den daglige dosis oppe på tre flasker vodka – hver dag. Dorte Ejsing-Duun er i dag alkoholiker, der ikke drikker, og hun arbejder på Behandlingscenter Tjele. Behandlingscenter Tjele er landets ældste og største behandlingscenter, der behandler alkoholmisbrug, medicinafhængighed og misbrug af andre rusmidler efter Minnesotamodellen. Til BT Foto: Bo Amstrup Vis mere Da 51-årige Dorte Ejsing-Duuns misbrug var på sit højeste, var den daglige dosis oppe på tre flasker vodka – hver dag. Dorte Ejsing-Duun er i dag alkoholiker, der ikke drikker, og hun arbejder på Behandlingscenter Tjele. Behandlingscenter Tjele er landets ældste og største behandlingscenter, der behandler alkoholmisbrug, medicinafhængighed og misbrug af andre rusmidler efter Minnesotamodellen. Til BT Foto: Bo Amstrup

En hemmelighed, som du skal læse om nu.

Historien starter med noget, som nogle af jer har gode eller dårlige minder med, og som nogle af jer ikke er gamle nok til at have prøvet.

Pisang Ambon og kirsebærvin.

Årstallet er 1981, og 14-årige Dorte og vennerne hælder ugentligt den grønne likør og den søde vin i glassene. Men særligt én af dem går mere til de våde varer.

Dorte.

»Jeg opdager i en tidlig alder, at alkohol gør et eller andet fantastisk for mig. Nu kan jeg endelig være den sociale type. Og jeg kunne også drikke betydeligt mere end mine venner,« fortæller Dorte til B.T.

Enten drikker hun, indtil de andre ikke kan mere, eller også når hun at drikke sig under bordet, før vennerne overhovedet bliver fulde.

Sådan fortsætter det i mange år, mens Dorte uddanner sig til frisør, og i 1990 møder hun en sød mand.

De flytter til Hellerup og lever det liv, som mange drømmer om. Det rigtige postnummer, det rigtige hus og den rigtige bil.

Og med det gode liv følger, at der står en god flaske rødvin på bordet, mens middagen indtages.

Men når Dortes mand går i seng, er den anden side af sengen tom.

»Når vi havde middage, så fortsatte jeg altid. Han gik i seng, og jeg drak mig til et blackout. Jeg gik bare ud som et lys,« fortæller Dorte.

Selv føler Dorte ikke, at de mange glas vin er et problem, og det er da også ren lykke hos parret, da graviditetstesten viser to streger.

I 1997 kommer Jarl til verden. Dorte havde naturligvis ikke rørt alkohol under graviditeten, og det gjorde hun heller ikke, mens hun ammede.

Men da der ikke er behov for mælk til sønnen fra mors bryster mere, bliver vinen hurtigt igen et dagligt bekendtskab for Dorte.

I midten af 00'erne går parret fra hinanden, og herefter går det stærkt med alkoholen.

Mor og far har Jarl én uge ad gangen, og når Dorte har friuge, giver hun den gas. Vinen er på det tidspunkt blevet udskiftet med ren vodka.

Men når Jarl er i huset, er glasset også fyldt.

»Jeg drikker i smug, mens Jarl er der, og når han sover, ryger jeg ned på tanken for at hente en flaske til,« fortæller Dorte.

I en af sine friweekender møder Dorte en mand, og de finder hurtigt sammen. Parret har store drømme og køber et nedlagt landbrug på Langeland.

Her går det dog helt galt.

»Dernede brænder alt sammen. Jeg drikker voldsomt, og jeg er vel oppe på to til tre flasker vodka og to flasker vin om dagen. Det skal bare være nemt, så jeg drikker direkte af flaskerne og gemmer dem bagefter,« fortæller hun.

Det begynder også at slå gnister i forholdet. Højlydte skænderier og psykisk terror bliver en del af dagligdagen.

Både for Dorte og Jarl. Sommetider finder sønnen sin mor bevidstløs af druk i huset.

»Jeg kan godt mærke, at jeg ikke kan passe på Jarl, men jeg kan heller ikke sige farvel til min mand og livet dernede. Så jeg sender min søn hjem til hans bedsteforældre,« fortæller hun.

Dorte er mildest talt en elendig mor. Det synes hun i hvert fald selv, og selvmedlidenheden giver hende lyst til én ting.

»Jeg vågner, tager en tår af flasken, og sådan fortsætter dagen. Jeg arbejder meget på gården der, for jeg kan ikke holde ud at være i selskab med min mand, så jeg går derude med min slavevodka,« fortæller Dorte, der i denne periode også ender på 'den lukkede afdeling' to gange.

De tumultariske scener i Langeland-hjemmet fortsætter, og Dorte tager endelig mod til sig og stikker af til en veninde i København.

Parret bliver dog hurtigt uvenner, og Dorte ender på forskellige kvindehjem i den københavnske bydel Vesterbro.

Bunden er nået. Vennerne er væk. Jarl ser hun ikke mere. Forholdet er bristet.

Men én ven er tilbage. Den gennemsigtige flaske til 38 kroner i Netto. Og den er hendes følgesvend i disse uger.

»I min lange periode som alkoholmisbruger ville du oftest ikke kunne se, at jeg drak ustyrligt meget, men lige her sad jeg simpelthen på bænke i København og drak direkte fra vodkaflasken,« fortæller Dorte.

Dorte var ensom. Og magtesløs.

»Jeg anede ikke, hvad jeg skulle. Jeg var pisse ligeglad. Jeg var ligeglad med at dø, jeg var ligeglad med at leve. Jeg havde jagttegn og en del våben, så jeg tænkte: 'Så kan jeg da bare gå ud i skoven og skyde mig.' Men jeg gjorde det jo ikke,« fortæller hun.

I stedet søger hun hjem mod familien, og som 45-årig flytter Dorte ind på et værelse hos sine forældre.

Kort tid efter finder Dorte en lejlighed inde i Viborg by, og her fortsætter den voldsomme druk.

Indtil hun en dag sætter sig op på cyklen.

»Jeg var snotberuset på cykel og styrtede. Jeg vågnede på skadestuen med en flænge i panden og udskrev mig selv, selvom lægerne protesterede,« fortæller hun.

Samme dag får hun besøg af sin far, der spørger ind til flængen.

»Jeg har fået epilepsi og faldt,« slynger Dorte ud. Men hendes far har lugtet lunten.

Han kører ud på skadestuen, får den rigtige historie og kører tilbage til Dorte.

»Du lyver jo, Dorte. Du drikker. Det er derfor, at din søn og alle andre ikke vil se dig,« siger han konfronterende til datteren.

Men der kommer intet svar tilbage. Dorte står forstenet tilbage. Hun har ikke flere undskyldninger.

Derfor kan hun heller ikke sige noget til, at hendes far kører hende ud til Behandlingscenter Tjele, hvor hun bliver indskrevet.

Det er en håndfuld år siden, men i dag er Dorte stadig på behandlingscentret hver eneste dag.

Rollen som misbruger er dog byttet ud med jobbet som rådgiver på behandlingscentret.

Dagligt har hun samtaler med de alkoholikere, der forsøger at vinde kampen mod misbruget. Men der er for få kvinder imellem.

Og netop derfor valgte Dorte tidligere på året at stå frem i Magasinet IN og til nu at fortælle sin historie i B.T.

»Kvinderne står bare ikke frem, selvom statistikkerne viser, at mange kvinder drikker alt for meget. Men det er simpelthen så skamfuldt, at mange ikke evner det. Man bliver stemplet som dårlig mor og meget andet,« siger Dorte.

Dorte har ikke rørt alkohol, siden hun blev indskrevet på behandlingscentret, hvor hun har sin daglige gang.

Men der er også én anden fantastisk ting ved den 52-årige kvindes nye liv.

Hun har overtaget forældrenes hus tæt på behandlingscentret. Selv bor hun i stueetagen, men gæt hvem der bor på første sal?

Jarl.

»Jeg sendte breve til ham, efter jeg var færdig her på behandlingscentret, og pludselig lå der et brev i postkassen fra ham. Jeg tudede så meget. Jeg kan ikke komme i tanke om en større gave,« fortæller Dorte og viser sin tatovering på hånden med bogstavet J.

Breve blev til telefonsamtaler, og på et tidspunkt mødtes mor og søn igen efter mange års manglende kontakt.

Der dukker stadig sprængfarlige minder og samtaler op om fortiden, men dem får hun talt igennem med sønnen.

I dag har hun sit drømmejob og har igen samvær med sønnen, men hun frygter, at der sidder kvinder derude, der har brug for hjælp.

»Vi er en kultur med meget alkohol, som vi forbinder med hygge, men derfor er det også svært at trænge igennem til den ubehagelige side. Der er altså for mange misbrugere, og der er utrolig mange kvinder, der er alkoholikere, uden at de får hjælp, og det skal vi få sat fokus på,« siger hun.

B.T. sætter i denne serie fokus på kvinder, der drikker for meget.

Har du en i din familie eller omgangskreds – mand som kvinde – der har brug for hjælp, kan du kontakte Behandlingscenter Tjele på 78 76 41 07 eller besøge hjemmesiden her.