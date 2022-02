»Man er nødt til at starte et sted. Og jeg vil gøre noget – det er jeg simpelthen nødt til.«

Sådan fortæller Dorte Winther Hansen – mor til to drenge -, da B.T. spørger ind til hendes nylige opslag på Facebook.

Den tragiske sag om 22-årige Mia Skadhauge Stevn har – som hos mange andre danskere – sat sit dybt i hende.

Og derfor valgte hun lørdag eftermiddag at stille et ganske særligt spørgsmål til borgerne i sin hjemby, Slagelse: »Hvordan kan vi borgere tage ansvar for vores unge piger?«

Et spørgsmål, hun første gang stillede sig selv i kølvandet på Emilie Meng-sagen, og som ikke har sluppet hende siden.

Hun oplever at mange forældre er af den overbevisning, at det er nok at opdrage børnene til at »tænke sig om« og »opføre sig ordentligt«.

Og i forlængelse heraf, at der hos mange er for meget snak og for lidt handling bag forargelsen i sager som disse.

»Vi er mange, der er bevægede af det her. Der er mange følelser, det forstår jeg. Og vi kan godt snakke om det. Men hvem er villige til rent faktisk at hjælpe de unge sikkert hjem? For jeg kan ikke løfte opgaven alene,« fortæller hun.

Personligt gør hun en dyd ud af, at gøre det klart for hendes sønner – og deres venner – at de altid kan ringe til hende. Dag og nat.

Med opslaget håber hun på, at der fremtidigt – i samarbejde med politiet – kan udarbejdes et system, hvor lokale kan melde sig som frivillige kontaktpersoner til de unge.

»Jeg forestiller mig, at man i lokalområderne kan få noget op og stå. En gruppe af mennesker, som er screenet af politiet naturligvis, der står til rådighed for unge mennesker, der for eksempel er på vej hjem fra byen,« uddyber hun og fortsætter:

»For ja – de unge skal gå i byen og leve deres liv.«

Samtidig opfordrer hun de unge mennesker til, at tage hånd om hinanden i bylivet – og i særdeleshed, når turen går hjemad.

»De unge skal vide, at de skal tage ansvar for hinanden. Går man ud sammen, går man hjem sammen. Man skal sørge for, at alle kommer sikkert hjem – og kan man ikke følges, må man sørge for at ringe efter en forældre eller en taxa.«

Dorte Winther Hansens opslag, der er delt i Facebook-gruppen '4200 Slagelse' har i skrivende stund mere end 170 likes og 36 kommentarer.

Af dem har fire personer henvendt sig med interesse i at hjælpe hende på vej.