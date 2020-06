»Vi er virkelig rasende.«

Sådan lyder det fra 50-årige Dorte Hansen Andersen, der føler sig rigtig dårligt behandlet af et rejseselskab.

Det drejer sig om selskabet Bravo Tours, der skylder hende og ægtefællen 22.000 kr. for en charterrejse, de i snart 10 måneder havde glædet sig til.

Ægteparrets beslutning er da også helt klar.

»Vi føler os forsøgt bondefanget og vil ikke rejse med det her selskab igen,« siger hun.

Det var i august sidste år, at Dorte Hansen Andersen bestilte en charterrejse til Mallorca hos Bravo Tours.

Familien skulle have været afsted i lørdags, den 30. maj.

Det er dagen før afrejsen, at Dorte Hansen Andersen for alvor bliver vred.

Fredag eftermiddag melder statsminister Mette Frederiksen (S) ud, at regeringen til og med 31. august anbefaler folk ikke at rejse til andre lande end Island, Norge og Tyskland.

Men det er slet ikke dagens værste oplysning for Dorte Hansen Andersen.

Samme aften, kl. 19.02, får kunderne så en mail fra Bravo Tours.

I mailen står dette:

'Alle eksperter spår prisstigninger på næste års rejser, men dette vil vi selvfølgelig gerne se bort fra, hvis du allerede nu vil sikre dig din sommerrejse næste år med os,' skriver Bravo Tours.

Ifølge mailen er det helt sikre valg altså at lade Bravo Tours beholde pengene for de aflyste rejser.

»Hvor kan de dog vide fra, at alle eksperter vurderer, at priserne vil stige næste år?,« spørger Dorte Hansen Andersen med stor undren.

Hos Bravo Tours erkender den øverste chef, at den formulering er en fejl.

»Det var slet ikke meningen, at der skulle have stået 'alle eksperter'. Der skulle have stået 'flere eksperter'. Så det er ærgerligt, at det blev formuleret sådan,« siger Bravo Tours' administrerende direktør, Peder Hornshøj.

At få ført pengene tilbage for de aflyste rejser viser sig som langt mere besværligt for Dorte Hansen Andersen.

'Hvis du ønsker tilbagebetaling af rejsen, beder vi om din tålmodighed. Her behøver vi nemlig regeringens lovgivning og retningslinjer, som de vedtager efter hvert rejseforbud,' skriver Bravo Tours i samme mail fredag aften.

B.T. har vist hele mailen til Vagn Jelsøe, der er vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.

Han slår fast, at spådomme om prisudviklingen fremover altid er forbundet med stor usikkerhed, men det er formuleringerne om selve refunderingen af pengene, han kritiserer.

»Når Bravo Tours skriver, at de afventer regeringens lovgivning, handler det ikke om kundernes krav over for rejsebureauerne, for der er lovgivningen helt klar,« siger han og tilføjer:

»Det handler om rejsebureauernes muligheder for at opnå lån fra Rejsegarantifonden til at dække hele eller dele af deres udgift. Men det kommer ret beset ikke kunderne ved.«

Peder Hornshøj fortæller, at Bravo Tours søndag reagerede over for de mange spørgende kunder.

»Vi har sendt 12 mand på arbejde i dag (søndag, red.) for at besvare telefonopkald og mange mails fra folk,« siger han.

Når du nu siger, det var en fejl med formuleringen i den første mail, vil I så sende ny mail ud til kunderne?

»Vi kommer til at sende ny mail ud i løbet af uge, når vi ved lidt mere,« siger direktøren, som understreger, at kunderne nu er langt mere tilfredse hos Bravo Tours.

Men Dorte Hansen Andersen er langt fra en af de kunder, der nu smiler. Tværtimod.

Det var slet ikke meningen, at der skulle have stået alle eksperter. Peder Hornshøj, adm. direktør for Bravo Tours

Og det er uanset, hvad der står i den kommende mail fra Bravo Tours.

»Vi har slet ikke lyst til rykke rejsen et helt år,« siger hun og fortsætter:

»Nej, vi vil gerne kunne holde en ferie i Danmark denne sommer, men når de endnu ikke vil betale pengene tilbage for rejsen, er det et stort problem,«

